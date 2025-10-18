Người phụ nữ tử vong vì rẽ trước mũi xe đầu kéo, bị cuốn vào gầm

Tình huống diễn ra vào ngày 9/10 ở khu vực ngã tư quốc lộ 13 giao nhau với đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương, thuộc thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

Có lẽ người phụ nữ đi xe máy chủ quan cho rằng mình di chuyển chậm, đã bật xi-nhan nên tài xế ô tô sẽ nhìn thấy và nhường đường. Tuy nhiên, ở vị trí ghế ngồi của tài xế, góc quan sát cũng không được rõ như hình ảnh do camera hành trình ghi lại, mà bị che khuất do xe cao.

Người phụ nữ tạt ngang xe đầu kéo để rẽ, bị cuốn vào gầm (Video: CTV)

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ đã bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên là người điều khiển xe hai bánh, và cả ô tô cỡ nhỏ, cần lưu ý tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của ô tô cỡ lớn, như xe tải, xe container... Đó là các vị trí ở sát hai bên, phía trước, và phía sau xe.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn