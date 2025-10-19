Đồng hành cùng phụ nữ biên cương nơi biên giới Nghệ An





Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý và đại diện các đơn vị trao bò cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ảnh: Phan Tâm

Chia sẻ về Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cụ thể hóa nội dung chương trình bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn biên giới. Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào các dân tộc. Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị đã triển khai dự án hỗ trợ sinh kế bằng bò giống cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn phối hợp mở lớp xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao dân trí, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới”.

Theo Thiếu tá Phan Đức Tâm, những hoạt động ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn là biểu hiện sinh động của tình cảm gắn bó máu thịt giữa BĐBP với nhân dân, khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân, vì dân phục vụ” nơi phên giậu Tổ quốc.

Khi hoàng hôn buông xuống, sương núi bảng lảng phủ mờ những nếp nhà của đồng bào, cũng là lúc tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ con dốc nhỏ dẫn vào điểm trường bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý. Sau một ngày lao động vất vả, những người phụ nữ dân tộc Mông gác lại công việc nương rẫy, rảo bước đến lớp học đặc biệt - lớp học xóa mù chữ do cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lý tổ chức. Lớp học nhỏ chỉ có 11 học viên, nhưng chứa đựng trong đó biết bao khát vọng đổi thay. Dưới ánh đèn vàng ấm, từng con chữ, phép tính được các thầy giáo mang quân hàm xanh kiên trì giảng dạy. Những đôi bàn tay quen lao động vất vả nay tập viết từng nét chữ đầu đời, ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào. Trong khóa học kéo dài một năm, các chị được học hai môn chính: Toán và Tiếng Việt. Những kiến thức tưởng chừng giản đơn nhưng lại mở ra cánh cửa tri thức, giúp họ mạnh dạn hòa nhập, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái tốt hơn.

Để thuận tiện cho sinh hoạt của bà con, lớp học được tổ chức vào buổi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Khi bản làng chìm trong màn sương đêm, tiếng đánh vần, tiếng cười nói vang vọng từ căn nhà nhỏ nơi lớp học như ngọn lửa ấm lan tỏa giữa núi rừng biên giới. Kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra, cấp chứng chỉ, tấm giấy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tự hào lớn, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng và cho tình quân dân keo sơn, gắn bó nơi vùng biên yêu dấu.

Việc tổ chức lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ người Mông là một hành trình đầy thử thách của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Khác với nhiều dân tộc khác, bà con Mông sống rải rác trên các triền núi cao, có lối sống khép kín, ngại tiếp xúc với người lạ; trong khi vốn tiếng Kinh hạn chế khiến việc trao đổi, tuyên truyền gặp nhiều trở ngại. Nhiều chị em ban đầu còn e dè, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc học chữ.

Nói về những khó khăn trong quá trình triển khai lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc Mông, Thiếu tá Phan Đức Tâm chia sẻ: “Việc mở lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ người Mông không hề đơn giản. Bà con có lối sống khép kín, ít giao tiếp với người ngoài, vốn tiếng Kinh lại hạn chế nên những buổi đầu tiếp cận, vận động hết sức gian nan. Đặc biệt, phụ nữ Mông thường gánh vác phần lớn công việc trong gia đình, chăm con, làm nương rẫy... nên việc duy trì đều đặn lớp học càng khó khăn hơn. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã kiên trì “bám bản, bám dân”, đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, thuyết phục không chỉ chị em mà cả chồng, con và người thân cùng ủng hộ”. Chính sự tận tâm, gần gũi, chia sẻ của người lính Biên phòng đã giúp bà con dần hiểu, tin và tham gia học tập. Những con chữ đến với phụ nữ vùng biên không chỉ là tri thức, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới nơi biên cương Tổ quốc.





Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp gia đình chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ảnh: Phan Tâm

Để giúp chị em có “cần câu” vươn lên làm chủ cuộc sống, xây dựng cuộc sống no ấm, bền vững nơi biên cương, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án bò sinh kế dành cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lý tổ chức thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã chủ động khảo sát thực tế, lựa chọn những hội viên thật sự cần được hỗ trợ, đảm bảo nguồn lực của dự án đến đúng đối tượng thụ hưởng. Sau khi thống nhất danh sách, đơn vị phối hợp cùng chính quyền và Hội Phụ nữ địa phương tổ chức mua, bàn giao bò giống, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, nhân giống để mô hình mang lại hiệu quả lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, người lính Biên phòng còn thường xuyên theo dõi, đồng hành, giúp đỡ các hộ gia đình trong suốt quá trình chăn nuôi, góp phần thắp lên niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo trong mỗi chị em phụ nữ vùng biên.

Gia đình chị Lô Thị Thiên, sinh năm 1990, ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, từng là một trong những hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương. Hai vợ chồng quanh năm gắn bó với nương rẫy, thu nhập bấp bênh, lại phải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Gia đình chị được các đơn vị hỗ trợ một con bò sinh sản từ dự án bò sinh kế và được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tận tình hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh. Từ nguồn giống ban đầu ấy, gia đình chị Thiên dần có điều kiện mở rộng chăn nuôi, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do cán bộ, chiến sĩ BĐBP triển khai đã và đang khơi dậy sức mạnh nội sinh, thắp sáng niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi người phụ nữ vùng cao biên giới. Trên hành trình ấy, dấu chân người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày ngày in đậm trên những con đường bản làng xa xôi, cùng nhân dân dựng xây cuộc sống mới, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng biên cương Tổ quốc ngày càng vững chắc, yên bình và no ấm.

