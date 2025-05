Vì sao Công an Hà Nội vẫn còn hy vọng vô địch V.League?

Trận hòa tai hại 2-2 trước Bình Định trên sân Quy Nhơn đã khiến Thể Công Viettel tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch. Trước đó một ngày, với thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không thể ganh đua ngôi vương V.League. Hiện tại, chỉ còn 3 đội đủ khả năng cạnh tranh ở chặng về đích. Đó là đội đầu bảng Nam Định (48 điểm), Hà Nội (43 điểm) và Công an Hà Nội (33 điểm).

Riêng đội bóng ngành công an thi đấu ít hơn Nam Định tới 2 trận. Trong trường hợp Quang Hải và các đồng đội toàn thắng ở quỹ 5 trận còn lại, họ sẽ đạt tổng cộng 48 điểm. Nếu Nam Định toàn thua ở 3 vòng cuối, cộng thêm Hà Nội không đạt đủ 48 điểm ở giai đoạn tương đương, Công an Hà Nội sẽ cân bằng điểm số với đại diện thành Nam. Thêm vào đó, do hơn về thành tích đối đầu trực tiếp với Nam Định (thắng 1, hòa 1), đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ vô địch V.League ngoạn mục.

CLB Công an Hà Nội vẫn có khả năng vô địch V.League 2024/25 - Ảnh: Công an Hà Nội FC

Kịch bản ấy dành cho Công an Hà Nội rất đẹp. Nhưng thực tế, chỉ cần Nam Định có thêm 1 điểm ở 3 trận còn lại, đại diện ngành công an sẽ hết cơ hội lật ngược thế cờ. Ở góc độ thực tế, cuộc đua vô địch chỉ là màn đua song mã giữa Nam Định và Hà Nội. Trong đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ngoài việc hơn đại diện Thủ đô về điểm số (5 điểm), còn vượt trội về thành tích đối đầu trực tiếp khi thắng cả lượt đi lẫn lượt về.

Đồng nghĩa, Nam Định chỉ cần thêm 4 điểm là chắc chắn vô địch V.League, bất chấp Hà Nội có thắng tuyệt đối 3 trận còn lại. Lúc bấy giờ, đôi bên sẽ có cùng 52 điểm. Nam Định vẫn xếp trên Hà Nội nhờ chỉ số phụ liên quan tới đối đầu trực tiếp.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn