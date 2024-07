UBND tỉnh trả lời cử tri về đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An



Về kiến nghị của cử tri xóm 8, xã Nghi Thạch và cử tri xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tại Quyết định số 5286/QĐ.UB-CN ngày 31/12/2003 và điều chỉnh tại Quyết định số 2293/QĐ.UBND-CN ngày 13/6/2008. Đến nay, hạng mục nhà ăn sinh viên đã được xây dựng hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng; các hạng mục đang xây dựng dở dang: Nhà ở sinh viên (không phải nhà ăn như ý kiến cử tri đã phản ánh), hạng mục này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5068/QĐ.UBND-CNXD ngày 06/10/2009, đến nay chỉ mới được bố trí và thanh toán số tiền 6,080 tỷ đồng/giá trị hợp đồng là 39,198 tỷ đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đang xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập trường Đại học Nghệ An trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An (đã trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến vào tháng 2/2024; đang xin ý kiến các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Sau khi Đề án được thông qua, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, trong đó có Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đối với các hạng mục xây dựng đã đầu tư, khắc phục tình trạng dở dang.

Tác giả: Phan Trung Tú

Nguồn tin: dbndnghean.vn