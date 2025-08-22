Hình thành áp thấp nhiệt đới sát Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão

Dự báo 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 18,0 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách đặc khu Hoàng Sa 730 km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 7, giật 9 và đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Độ Kinh Đông.

Khu vực phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Tới 7 giờ ngày 24-8, áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Vị trí tâm bão ở 18,1 độ Vĩ Bắc - 114,4 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 290 km về phía Đông Bắc.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động