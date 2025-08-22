HLV Kim Sang Sik khó dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tháng 9

HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á trong tháng 9.

Dự kiến, cả U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sẽ đều hội quân song song trong dịp FIFA Days tháng 9 tới. HLV Kim Sang Sik sẽ trực tiếp cầm U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026, trong khi tuyển Việt Nam phải đến tháng 10 mới thi đấu trở lại ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho tháng 10, đội vẫn sẽ hội quân trong tháng 9 và có 2 trận giao hữu nội bộ với CLB hàng đầu V-League là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trong hai ngày 4 và 7/9.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ đá vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà Việt Trì từ với 3 trận ở bảng C gồm Bangladesh (3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Với lịch trình như vậy, khả năng rất cao HLV Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở hai trận thi đấu giao hữu kể trên.

Rất có thể ở 2 trận giao hữu Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định, HLV Kim Sang Sik sẽ để cho 1 trợ lý khác nắm vai trò quyền HLV trưởng tuyển Việt Nam. Trong khi đó chiến lược gia người Hàn Quốc dốc sức cho U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Lực lượng U23 Việt Nam hiện có khá nhiều tài năng đang thi đấu tại V-League 2025/26 và có được phong độ khá tốt. Những cái tên như Ngọc Mỹ (Thanh Hóa FC), Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân, Hiểu Minh (PVF-CAND), Văn Khang hay Đình Bắc đang cho thấy phong độ ổn định và sự trưởng thành rõ rệt về chuyên môn.

Với nền tảng này, cùng kinh nghiệm tích lũy sau chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Indonesia, đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá có cơ hội lớn hoàn thành mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á năm tới.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn