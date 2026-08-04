Chiêu "vẽ bệnh" khiến người đàn ông mất hơn 20 triệu đồng vì một nốt mụn

Sau ngày Công an tỉnh Nghệ An đánh sập đường dây núp bóng Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ tại số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh) về tội “Lừa dối khách hàng”, hàng trăm bị hại đã được mời phối hợp làm việc với phía cảnh sát, và rất nhiều người khác vẫn đang tiếp tục liên hệ tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra.

Anh N.Đ.Q. (SN 1981, trú tỉnh Nghệ An) là một trong những nạn nhân, nói bản thân đã từng tìm đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An để thăm khám nốt mụn ở vùng kín, bị dọa mang bệnh hết sức nghiêm trọng, mất toi cho cơ sở này 20 triệu đồng chỉ sau 2 giờ đồng hồ chỉ vì một nốt mụn hết sức thông thường.

"Khi hay tin loạt bác sĩ, nhân viên phòng khám này bị khởi tố, bắt giam, nghĩ lại câu chuyện của bản thân thực sự thấy rất...cay" - chị L., vợ a Q. thở dài.

Công an tỉnh Nghệ An đánh sập đường dây núp bóng Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An về tội “Lừa dối khách hàng”

Anh Q. vào thời điểm cuối tháng 12/2025 xuất hiện một nốt mụn ở vùng kín, liền cùng vợ lóc cóc chạy xe hàng chục cây số tìm đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An để kiểm tra, sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng thấy quảng cáo cơ sở này "uy tín"!

Sau khi trình bày triệu chứng, họ được nhân viên yêu cầu đóng 858.000 đồng tiền khám ban đầu, còn anh Q. rất nhanh chóng được đưa lên phòng khám riêng.

Người đàn ông sau khoảng 30 phút thì trở xuống với vẻ mặt...khá căng, giục vợ chuyển thêm 19,5 triệu đồng cho phòng khám.

"Tôi giật mình, số tiền quá lớn. Lật đật chạy lên hỏi bác sĩ bệnh chi mà chi phí đắt đỏ thế thì chỉ nhận được câu trả lời vòng vo, không giải thích cụ thể tình trạng bệnh. Họ chỉ liên tục thúc giục thanh toán tiền" - chị L. nhớ lại.

Người đàn ông sau đó kể lại khi đang nằm trên giường khám, các bác sĩ thông báo anh bị bệnh rất nặng, có...mủ trong niệu đạo. Tình trạng của anh phải điều trị ngay, nếu chậm trễ bệnh có thể "nhiễm vào máu", gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Hoảng loạn, anh Q. đồng ý điều trị liệu trình có giá 19,5 triệu đồng.

Liên tục bị thúc giục đóng tiền, cặp vợ chồng luống cuống gọi điện vay đứa cháu thêm 15 triệu, tính cả tiền khám ban đầu "bay màu" tổng cộng hơn 20 triệu, được cơ sở thực hiện một số thủ thuật đơn giản rồi cấp cho mấy lọ thuốc uống và bôi.

Gần hết số thuốc được kê nhưng tình trạng vẫn không hề cải thiện, sốt ruột, chị vợ lại hối hả chở chồng tìm đến Trạm Y tế xã để kiểm tra, được cán bộ y tế cho hay đây chỉ là những nốt mụn hết sức thông thường, hướng dẫn họ mua một lọ thuốc bôi trị giá chỉ khoảng 8.000 đồng.

"Dùng lọ thuốc theo hướng dẫn của trạm y tế bôi chỉ mấy ngày là khỏi hẳn. Bức xúc và xót của vì bị lừa, tôi gọi điện, nhắn tin yêu cầu phòng khám giải thích nhưng không nhận được hồi âm" - chị L. nói trong nước mắt.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giam

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đánh sập đường dây núp bóng Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng".

Cảnh sát xác định, T.T.C.V (SN 1987, trú phường Phú Thượng, TP.Hà Nội) là kẻ cầm đầu đường dây, vào khoảng tháng 9/2024 đã cùng nhóm đối tượng trên thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An), sau đó tuyển dụng một số bác sỹ, nhân viên y tế, thuê bằng bác sỹ, sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng trên tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền bằng chiêu “vẽ bệnh”, bố trí một nhóm nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm đối tượng ngoài việc đưa ra thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, mắc ung thư, còn sử dụng loạt tiểu xảo tinh vi để “vẽ bệnh” như: bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Những chiêu đe dọa và tác động đau đớn dồn dập của những kẻ bất lương đã tạo áp lực tâm lý kinh khủng khiến các bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực. Hành vi lừa dối tinh vi của nhóm đối tượng đã biến quá trình thăm khám hết sức đơn giản trong phút chốc trở thành cái bẫy tài chính đắt đỏ, trục lợi bất chính trên nỗi đau đớn, lo lắng của người bệnh.

Nhà chức trách cho hay việc tư vấn, vẽ bệnh thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, ở thời điểm người bệnh trải qua trạng thái đau đớn, mất bình tĩnh. Khi người bệnh hoảng loạn, sợ hãi, nhóm đối tượng lập tức ép người bệnh phải quyết định điều trị ngay với mức chi phí cực cao. Khi bệnh nhân đồng ý, nhóm trên chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... rồi thu tiền giá "cắt cổ" đến hàng chục triệu đồng

Nhóm đối tượng trong đường dây dùng nhiều chiêu "vẽ bệnh", dọa ung thư, bơm sữa đậu nành vào niệu đạo tạo dịch mủ giả để ép người bệnh chi rất nhiều tiền

Cảnh sát quá trình điều tra ban đầu xác định đã có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám này với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Thời điểm hiện tại cảnh sát đã làm việc với hàng trăm bị hại, và rất nhiều người khác đang tiếp tục liên hệ tố giác tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông tin những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (số 95 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Hà Dũng - Điều tra viên (SĐT 0877.556.556); Trung tá Phạm Đức Hoài - Cán bộ điều tra (SĐT 0945.183.777); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Điều tra viên (SĐT 0987.313.678) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn