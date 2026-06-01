Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đức – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Trần Văn Duẩn (Thượng toạ Thích Thọ Lạc) - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo xã Vạn An.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An

Lãnh đạo các Sở, ngành dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh tại hội nghị

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Đức – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam báo cáo các nội dung Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2026

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri xã Vạn An đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư hạ tầng, giao thông, nông nghiệp, nội vụ, an sinh xã hội và công tác xây dựng chính quyền cơ sở.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền làm việc với chủ đầu tư Dự án Đường tránh Thị trấn để xem xét giữ nguyên các điểm đấu nối giữa tuyến đường trục chính của xóm Trường Sơn (khu vực Trường Long cũ) với tuyến đường tránh. Đối với những vị trí bắt buộc phải sử dụng đường gom, cử tri đề nghị nghiên cứu mở rộng mặt đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân.

Cử tri phản ánh hiện nay, một số hộ dân trên địa bàn xã còn gặp khó khăn trong việc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đỏ sang bìa hồng do các Giấy chứng nhận cũ chưa thể hiện rõ diện tích đất ở và đất vườn. Bên cạnh đó, do chưa có hướng dẫn và định mức cụ thể nên người dân chưa thể hoàn thiện các thủ tục liên quan. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết và thông tin rõ nguyên nhân cũng như hướng xử lý để Nhân dân được biết và thực hiện.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Văn Thuận – xóm Quang Trung nêu kiến nghị tại hội nghị

Cử tri cũng phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao giữa tuyến đường tránh Thị trấn (đang thi công) với tuyến đường nối Quốc lộ 46 và Quốc lộ 15A. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá thực trạng và sớm có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến phản ánh từ cử tri

Liên quan đến Dự án đường 539B (đường Lê Hồng Sơn), cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời xem xét việc hỗ trợ, bồi thường đối với một số hộ dân còn chưa thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri phản ánh, mặc dù công trình cống Bara Nam Đàn 2 đã hoàn thành, nhưng tuyến đường dọc theo Sông Đào thuộc vùng Đa Bộ, xóm Sào Nam, đoạn giáp Quốc lộ 46C và đoạn cuối giáp Quốc lộ 46 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nhằm bảo đảm thuận tiện và an toàn cho Nhân dân. Cử tri cũng đề nghị UBND xã quan tâm xem xét đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ cầu Nam Đàn đi xóm Đại Đồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Hữu Tình – Xóm Đại Đồng nêu kiến nghị

Đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn, bản trong thời gian tới, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến biên chế và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh chế độ đãi ngộ, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc ngày càng tăng trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ đối với các chế độ, chính sách an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm đời sống cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, nghiên cứu phương án chi trả chế độ, chính sách đối với người có công theo hướng thuận tiện, kịp thời và hiệu quả hơn. Cử tri cũng đề nghị tỉnh sớm rà soát, sắp xếp và có phương án sử dụng hiệu quả các trụ sở, nhà văn hóa dôi dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tránh tình trạng lãng phí quỹ đất và cơ sở vật chất công…

Tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động thương mại toàn cầu và áp lực lạm phát đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển, song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự thẳng thắn, tâm huyết của cử tri trong việc tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí nhấn mạnh, trước hết cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định, xã Vạn An là địa phương có truyền thống cách mạng, là quê hương anh hùng, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải thường xuyên sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, không để tình trạng chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để các cấp, các ngành xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cử tri. Liên quan đến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp còn vướng mắc. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, không có tranh chấp, cần khẩn trương xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương cần chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương cần phối hợp với Sở chuyên ngành nghiên cứu phương án chuyển đổi phù hợp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho Nhân dân. UBND xã chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng của người dân và xây dựng phương án cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc; không để tình trạng đất đai bị bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả kéo dài khi vẫn còn cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Ngành Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Liên quan đến phản ánh của cử tri về tình trạng các tuyến đường giao thông xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển và tiêu thụ nông sản của người dân, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu UBND xã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng và lập báo cáo chi tiết gửi cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, giao các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính phối hợp khảo sát thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng, nhu cầu đầu tư và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Trên cơ sở đó, tham mưu bố trí nguồn vốn để khắc phục kịp thời các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản và phục vụ đời sống Nhân dân.

Đối với phản ánh của cử tri về tình trạng một số tuyến đường dây, cột điện đã xuống cấp, chưa bảo đảm an toàn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Điện lực khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập hệ thống điện trên địa bàn.

Đối với các ý kiến liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương đang gặp phải trong quá trình tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và bảo đảm nguồn lực hoạt động. Trong điều kiện hiện nay, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa phương nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính sau sắp xếp, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống Nhân dân.

Đối với các trụ sở, nhà văn hóa và tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực công.

Liên quan đến các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người dân, đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách hiện hành; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới để người dân nắm bắt và thực hiện…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn