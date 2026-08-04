Nghệ An giảm các cuộc họp không cần thiết và văn bản báo cáo

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại Nhà văn hóa xóm Thành Sơn. (Ảnh: CTV)

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh giảm bớt văn bản, nhất là giảm báo cáo để hạn chế áp lực cho cơ sở; thực hiện tích hợp báo cáo, văn bản và lồng ghép nội dung trong các cuộc họp. Các cuộc họp cần thiết phải được tổ chức ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào giải quyết và tháo gỡ vướng mắc.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung, khẩn trương tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, dự án dở dang chưa đưa vào sử dụng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý III và cả năm 2026.

Trước đó, trong tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch này, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số hội nghị; hội nghị trực tuyến từ 60%, trực tiếp dưới 40%; xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95%...

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu đổi mới phương thức điều hành cuộc họp, chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết, nội dung họp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ trọng tâm, tập trung vào các vấn đề cần chỉ đạo, điều hành. Tại các cuộc họp, không đọc lại báo cáo, ưu tiên hình thức họp trực tuyến.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn