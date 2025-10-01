UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Mô

Theo Phương án, có 04 tỉnh huống khẩn cấp được xây dựng gồm: Tình huống khẩn cấp 1 - kịch bản hồ Nậm Mô xả lũ thiết kế 1%; tình huống khẩn cấp 2 - kịch bản hồ Nậm Mô xả lũ kiểm tra 0,2%; tình huống khẩn cấp 3 - kịch bản hồ thủy điện Nậm Mô vỡ đập ngày nắng; tình huống khẩn cấp 4 - kịch bản vỡ đập thủy điện Nậm Mô ngày mưa với lưu lượng đến bằng lưu lượng lũ kiểm tra tần suất P = 0,2%.

UBND tỉnh giao Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An và Sở Công thương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về tính hợp pháp, chính xác của các thông tin, số liệu, tính toán, đề xuất, thẩm định, tham mưu tại văn bản và hồ sơ thẩm định.

Chủ sở hữu/Đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện Nậm Mô có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Mô được phê duyệt và các quy định các có liên quan đảm bảo an toàn cho đập thủy điện; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những nội dung không phù hợp, báo cáo Sở Công thương thẩm định điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du sau đập. Thực hiện công bố và cung cấp phương án được phê duyệt đến các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Mô và các quy định khác có liên quan. Trong đó cần tập trung chỉ đạo điều phối ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, chỉ huy, huy động nguồn lực phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp xã vùng ngập lụt hạ du tổ chức thực hiện phương án; kiểm tra, giám sát việc vận hành xả lũ theo lệnh đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và xử lý các tình huống có ảnh hưởng đến an toàn hạ du khi hồ xả lũ. Phối hợp thực hiện các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình, tổ chức khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống khẩn cấp và báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường; địa phương, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Phương án ứng phó với tình tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Mô theo đúng quy định.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn