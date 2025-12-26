Không chở bệnh nhân vẫn bật đèn ưu tiên, hai tài xế xe cứu thương bị "tuýt còi"

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện hai xe cứu thương mang BKS 49A-003.xx và 49A-004.xx đang lưu thông với đèn xoay ưu tiên bật sáng rực một góc đường.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế (ảnh: CA)

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm làm việc, lực lượng chức năng xác định cả hai phương tiện đều không chở bệnh nhân, cũng không trong lộ trình thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Qua làm việc, tài xế xe cứu thương thừa nhận hành vi vi phạm (ảnh: CA)

Tài xế D.T.T.D (26 tuổi) và Đ.V.H (31 tuổi, cùng quê Lâm Đồng) đã phải thừa nhận việc tự ý bật đèn ưu tiên dù không có nhiệm vụ.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV