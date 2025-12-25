Tổng kết Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2021-2025, Đề án huy động được gần 139 tỷ đồng

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc hội nghị

Giai đoạn 2021 – 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là việc huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em, gặp không ít thách thức. Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 (Đề án) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội.

Công tác vận động nguồn lực xã hội thực hiện Đề án huy động được sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí huy động giai đoạn 2021-2025 được gần 139 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch, trong đó nguồn vận động xã hội được 125 tỷ đồng (đạt 116% kế hoạch). Từ nguồn lực huy động được, Đề án đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho 242.914 lượt trẻ em, vượt 19% so với mục tiêu kế hoạch (203.625 lượt). Kết quả này là minh chứng sống động cho sự thay đổi về chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và tương lai của hàng trăm ngàn trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đề án cũng đã hỗ trợ khám, chữa bệnh và dinh dưỡng cho 59.991 lượt trẻ em (đạt 86% kế hoạch), với tổng kinh phí thực hiện hơn 40,5 tỷ đồng. Thông qua sự kết nối với các tổ chức quốc tế như VinaCapital, Trả lại tuổi thơ, Nhịp tim Việt Nam..., Đề án đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim phức tạp; hàng ngàn trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, dị tật tay chân, cong vẹo cột sống đã được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng. Đặc biệt, đề án đã chuyển hướng từ "chờ bệnh nhân đến" sang "chủ động tìm kiếm". Các đoàn bác sĩ lưu động đã về tận các xã biên giới để khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh cho trẻ em…

Xác định giáo dục là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để trẻ em vùng khó khăn thoát nghèo, Đề án đã tập trung nguồn lực cho chương trình này và đạt được thành công vượt bậc. Kết quả đã hỗ trợ cho 65.787 lượt trẻ em (đạt 163% kế hoạch - vượt xa chỉ tiêu đề ra), với tổng kinh phí hơn 51,2 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai và các nguy cơ tai nạn thương tích, chương trình bảo vệ trẻ em đã được triển khai linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tiễn, đã hỗ trợ 34.292 lượt trẻ em (đạt 117% kế hoạch), với kinh phí 12,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đề án đặc biệt quan tâm đến quyền được vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động xã hội của trẻ em, đảm bảo sự phát triển thể chất, tinh thần đối với trẻ em; kết quả đã hỗ trợ 76.886 lượt trẻ em (đạt 124% kế hoạch), kinh phí xấp xỉ 18,9 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, bão lũ lớn (điển hình là các cơn bão số 3, số 5, số 10 trong năm 2025 và các đợt lũ quét tại các địa phương phía Tây của tỉnh). Ngay khi thiên tai xảy ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các địa phương đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp. Hàng ngàn suất quà nhu yếu phẩm, tiền mặt, sách vở đã được chuyển đến vùng lũ chỉ trong 24-48 giờ. Ngoài ra, các trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo đột xuất cũng được hỗ trợ kịp thời để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Sự hỗ trợ "đúng lúc, kịp thời" này giúp ổn định tư tưởng và cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan tham luận chủ đề: “Phát huy vai trò của ngành Giáo dục trong triển khai Đề án: Đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến trường”

Bà Michele Madeleine Potee – Chủ tịch Tổ chức Ecole Pour Tous Au Vietnam tham luận nội dung: “Cam kết tiếp tục đồng hành và tăng cường nguồn lực hỗ trợ giáo dục và cơ sở vật chất cho các xã miền núi, xem giáo dục là chìa khóa để trẻ em vùng khó Nghệ An phát triển”.

Nguồn lực của Đề án đã được điều tiết hợp lý, ưu tiên tập trung cho 76 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống và cơ hội phát triển giữa trẻ em miền núi và miền xuôi, thực hiện đúng cam kết "không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại: Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh hiện còn lớn (với hơn 122.000 trẻ em). Nguồn lực xã hội hóa chưa thật sự bền vững; việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cấp, các ngành có lúc chưa kịp thời, dẫn đến việc hỗ trợ cho trẻ em còn chậm. Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều trẻ em chưa được hỗ trợ đầy đủ, toàn diện.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động nguồn lực xã hội thực hiện Đề án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận và biểu dương kết quả Đề án đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của các tổ chức trong nước và quốc tế đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phải xác định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tuyệt đối không xem đây là việc riêng của ngành Y tế.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động nguồn lực xã hội; đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối đối các nguồn lực huy động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức kết nối, chủ động kêu gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc rà soát, xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu hỗ trợ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án. Ưu tiên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế cần tăng cường công tác quản lý nhà nhà nước về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh; rà soát tham mưu kiện toàn Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Tranh thủ sự quan tâm của Bộ Y tế, Quỹ bảo trợ Việt Nam, phối hợp tốt với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ để duy trì và mở rộng các chương trình, dự án hỗ trợ đối với trẻ em tỉnh Nghệ An.

Khẩn trương xây dựng, tham mưu Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030 với các mục tiêu định lượng cụ thể, có tính khả thi cao và bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để có căn cứ triển khai các hoạt động huy động nguồn lực cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tăng cường công tác truyền thông về những mô hình hỗ trợ hiệu quả…

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các Sở, ngành và địa phương triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em; đảm bảo mọi trẻ em yếu thế đều được đến trường. Không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tiếp nhận, quản lý và phát huy hiệu quả công năng của các công trình trường học, thư viện, công trình nước sạch do Đề án tài trợ.

Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thủ tục thông thoáng nhưng đúng pháp luật để thu hút các nguồn lực quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm xã hội; tích cực tham gia các hoạt động vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trao tặng Bằng khen của UBND cho các tập thể

… và trao tặng Bằng khen của UBND cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

