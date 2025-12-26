Myanmar ấn định vòng bỏ phiếu thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử

Hai vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến được tổ chức vào ngày 28/12/2025 và 11/1/2026, với sự tham gia của 202 trong tổng số 330 khu vực bầu cử trên cả nước.

Vòng bỏ phiếu thứ ba sẽ diễn ra tại 63 khu vực, theo thông báo của chính quyền quân sự cầm quyền đăng trên tờ Global New Light of Myanmar. Thời điểm kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử hiện vẫn chưa được công bố.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, trước đó thừa nhận rằng cuộc bầu cử sẽ không thể tổ chức trên phạm vi toàn quốc, do quân đội vẫn đang giao tranh với các lực lượng vũ trang - vốn đang tìm cách củng cố sức mạnh kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Theo các nhà phân tích, quân đội Myanmar đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình bầu cử nhằm thiết lập một chính quyền ổn định, dù giới chức nước này khẳng định kế hoạch trên nhận được sự ủng hộ của người dân.

