Nhan sắc vợ đại gia đẹp như minh tinh, yêu chồng hết mực của nam NSƯT, Phó chủ tịch Hội điện ảnh

Những ngày cuối năm, gia đình NSƯT Quyền Linh khiến khán giả không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh trong không gian ấm áp. Bên cạnh hai cô con gái xinh đẹp nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể, sự xuất hiện của doanh nhân Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi ngoài 40, vợ nam NSƯT gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc dịu dàng, sang trọng, được nhiều người ví von “đẹp như minh tinh”, cùng hình ảnh người phụ nữ luôn âm thầm đứng sau, dành trọn yêu thương và sự tôn trọng cho chồng suốt hơn 20 năm hôn nhân.

Ánh Giáng sinh ngọt ngào của gia đình Quyền Linh

Vợ đại gia đẹp như minh tinh của Quyền Linh

Trong loạt ảnh Giáng sinh mới được chia sẻ, gia đình Quyền Linh lựa chọn concept nhẹ nhàng với tông màu trắng, hồng pastel chủ đạo. Không gian trang trí tinh tế, cây thông Noel được điểm xuyết bằng ánh đèn lung linh và phụ kiện ngọt ngào, càng làm nổi bật vẻ đẹp nền nã của các thành viên. Giữa khung hình ấm áp ấy, doanh nhân Dạ Thảo thu hút ánh nhìn bởi phong thái dịu dàng, nụ cười hiền hậu và thần thái đằm thắm rất riêng.

Bà xã Quyền Linh lựa chọn trang phục trắng tinh khôi, thiết kế tối giản nhưng tôn dáng. Mái tóc đen dài buông nhẹ, gương mặt trang điểm tự nhiên, làn da mịn màng cùng ánh mắt ấm áp giúp bà xã Quyền Linh toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa gần gũi. Không cần trang sức cầu kỳ hay váy áo phô trương, Dạ Thảo vẫn nổi bật theo cách rất riêng - vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn, an yên và hạnh phúc.

Bà xã MC Quyền Linh sở hữu nhan sắc duyên dáng, cuốn hút

Nhiều khán giả nhận xét, nếu không biết trước, ít ai nghĩ Dạ Thảo là doanh nhân kín tiếng, mà dễ lầm tưởng chị là một minh tinh màn ảnh với thần thái chững chạc, cuốn hút. Bà xã Quyền Linh hiện là người điều hành doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho tổ ấm của nam MC quốc dân.

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Dạ Thảo vẫn giữ lối sống kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông. Mỗi lần hiếm hoi lộ diện, bà xã Quyền Linh đều ghi điểm bởi phong thái điềm đạm, nhã nhặn và vẻ đẹp “không tuổi”.

Quyền Linh chia sẻ vợ anh là người chu toàn, tinh tế và luôn biết cách giữ gìn sự ấm êm trong gia đình. Chính sự cân bằng giữa công việc, gia đình và cách sống giản dị đã giúp Dạ Thảo giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ theo thời gian.

Không chỉ xinh đẹp, Dạ Thảo còn là một doanh nhân thành đạt

Hôn nhân 20 năm nồng nàn, bền chặt

Quyền Linh và Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005, sau thời gian dài tìm hiểu. Đến nay, cặp đôi đã có hơn 20 năm gắn bó, được xem là một trong những cuộc hôn nhân bền vững và kín tiếng bậc nhất của showbiz Việt. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, họ vẫn giữ được sự đồng hành, tôn trọng và yêu thương dành cho nhau.

Theo chia sẻ của Quyền Linh, anh luôn xem vợ là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trong giai đoạn nam MC miệt mài với các chương trình thiện nguyện, đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo, Dạ Thảo là người âm thầm lo toan hậu phương, chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình. Quyền Linh từng thẳng thắn thừa nhận, nếu không có vợ, anh khó có thể yên tâm làm nghề và đi nhiều như vậy.

Hôn nhân hạnh phúc của MC Quyền Linh được nhiều người ngưỡng mộ

Không chỉ là hậu phương vững chắc, Dạ Thảo còn là người bạn đồng hành, chia sẻ với chồng từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Quyền Linh từng cho biết hai vợ chồng hạn chế cãi vã, luôn chọn cách trò chuyện thẳng thắn khi có khúc mắc. Chính sự tôn trọng và lắng nghe đã giúp họ giữ được ngọn lửa hôn nhân suốt hơn hai thập kỷ.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ ở Dạ Thảo không chỉ là nhan sắc hay khối tài sản, mà còn ở cách chị yêu chồng một cách thầm lặng. Trong khi Quyền Linh thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vai trò MC, nghệ sĩ, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Dạ Thảo chọn lùi về phía sau, nhường ánh đèn sân khấu cho chồng.

Vẻ trẻ trung của bà xã Quyền Linh ở tuổi ngoài 50

Sau 20 năm hôn nhân, Quyền Linh và Dạ Thảo hiện có hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Gia đình nam MC được xem là hình mẫu lý tưởng khi vừa thành công trong sự nghiệp, vừa giữ được nếp sống giản dị, gắn bó.

Ở tuổi trung niên, khi Quyền Linh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật và xã hội, Dạ Thảo tiếp tục là người phụ nữ đứng sau, lặng lẽ nhưng đầy bản lĩnh. Nhan sắc “đẹp như minh tinh” chỉ là một phần nhỏ, điều khiến Dạ Thảo thực sự tỏa sáng chính là cách chị yêu chồng, giữ gìn tổ ấm và đồng hành bền bỉ suốt hơn 20 năm qua, điều không phải cuộc hôn nhân nào trong showbiz cũng làm được.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn