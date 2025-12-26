Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Các đồng chí tham dự hội nghị

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được các kết quả quan trọng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu khai mạc

Năm 2025, đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp; nhưng lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường vẫn đạt được một số kết quả quan trọng. Trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng, đã tham mưu ban hành 56 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 12 Nghị quyết và 44 Quyết định), ngoài ra, đã tham mưu ban hành 12 Nghị quyết cá biệt, 01 Chương trình, 04 Đề án và nhiều chỉ thị, kế hoạch về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Đặc biệt, trong năm, Sở đã tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, tạo đà để ngành thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định, cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng (gồm nông nghiệp 76,24%; lâm nghiệp 7,25%; thủy sản 16,49%). Sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định; nhiều mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,01%; diện tích trồng rừng đạt trên 110% kế hoạch; Kinh tế hợp tác, sản phẩm OCOP phát triển khá. Nghệ An nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Chương trình xây dựng nông thôn mới chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, tính bền vững. Nhiều địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân. Đến thời điểm trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 275/362 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (75,96%), trong đó 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47,184 triệu đồng/người/năm, tăng 11,684 triệu đồng so với năm 2021; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1,16%/năm. Công tác điều hành, phân bổ và giải ngân vốn được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 75,87% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường có chuyển biến rõ nét: Hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cho 20/20 huyện, thành, thị (cũ); rà soát, xử lý nhiều dự án chậm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Công tác kiểm tra, giám sát khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường được tăng cường; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hàng chục tỷ đồng, từng bước lập lại kỷ cương pháp luật. Nhiều điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật kéo dài đã được xử lý.

Công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và nước sinh hoạt nông thôn được chú trọng. Trong đó, chủ động theo dõi, ứng phó mưa bão, lũ lụt; xử lý kịp thời các sự cố đê điều, hồ đập. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,5%, vượt kế hoạch đề ra.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành được đẩy mạnh. Hoàn thành chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; 100% thủ tục hành chính thuộc ngành được số hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tham luận về xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế gắn với quan lý, bảo vệ và phát triển rừng bền

Giám đốc HTX chanh Nam Kim Đặng Văn Hóa kiến nghị tỉnh tháo gỡ các vướng mắc để sớm triển khai “Mô hình thí điểm về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”, đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-BNN-VPĐP ngày 20/6/2023 về việc phê duyệt mô hình thí điểm thuộc chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Lê Văn Hưng đề nghị UBND cấp xã bố trí nguồn nhân lực có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung nhiệm vụ đạt tiêu chí thứ 8 về cảnh quan và môi trường, một trong 10 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2026 – 2030

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, địa phương đã tập trung thảo luận vào các nội dung gồm: Kết quả thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai và định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Định hướng quản lý và khai thác khoáng sản giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn dài hạn; Giải pháp nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Khởi nghiệp từ OCOP – Biến lợi thế bản địa thành lợi thế cạnh tranh; Phát triển mô hình HTX hiệu quả, bền vững – động lực phát triển kinh tế nông thôn…

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá, năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh; yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ngày càng cao; nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, tác động trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, tài nguyên, môi trường. Trong bối cảnh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế – xã hội của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026 là năm đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Vì vậy đề nghị toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn; kiểm soát chặt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát triển chăn nuôi trang trại an toàn sinh học; thực hiện nghiêm chống khai thác IUU; bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển rừng gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng.

Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới với tiêu chí không chạy theo số lượng, lấy chất lượng và sự hài lòng của người dân làm trung tâm; gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nông thôn, tạo sinh kế bền vững. Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; kiên quyết thu hồi nếu vi phạm pháp luật; đẩy nhanh xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường, xử lý nghiêm các điểm nóng ô nhiễm; đẩy mạnh phân loại, thu gom, xử lý chất thải; bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, tài nguyên nước.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngành Nông nghiệp và môi trường. Xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung cho các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai; kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát an toàn hồ đập, đê điều; chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả từng lĩnh vực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung phát động phong trào thi đua năm 2026

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho các cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn từ năm 2022- 2024

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp Việt Nam (14/11/1945-14/11/2025)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp Việt Nam (14/11/1945-14/11/2025)

