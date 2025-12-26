Chấm điểm công chức từ 1-1-2026: Làm ít, trễ hạn, sai sót sẽ bị trừ thẳng tay

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chính phủ ban hành nghị định 335/2025 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Thang điểm 100 được chấm thế nào?

Theo nghị định, hệ thống chấm điểm công chức được xây dựng trên thang 100 gồm tiêu chí chung (30 điểm) và kết quả thực hiện công việc (70 điểm).

Trong đó, tiêu chí chung được chấm tối đa là 30 điểm (trong thang điểm 100) liên quan việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu; môi trường làm việc và văn hóa công vụ.

Tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được chấm tối đa là 70 điểm (trong thang điểm 100).

Việc chấm điểm dựa trên mức độ hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã được giao; tiến độ, chất lượng giải quyết công việc; hiệu quả quản lý, điều hành và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, theo nghị định kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc.

Trong đó, số lượng được xác định bằng điểm tỉ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) thuộc nhiệm vụ trong tháng hoặc quý.

Chất lượng được xác định bằng điểm tỉ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng nội dung (đã quy đổi) so với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) trong tháng hoặc quý.

Trường hợp có sai sót lớn về nội dung ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm/công việc thì mỗi lần đánh giá chưa đạt bị trừ 25% điểm chất lượng của sản phẩm/công việc đó, trừ trường hợp sai sót do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Tiến độ được xác định bằng điểm tỉ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành đạt tiến độ trở lên (đã quy đổi) so với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) trong tháng hoặc quý.

Trường hợp không bảo đảm đúng tiến độ thì mỗi lần chậm bị trừ 25% điểm tiến độ của sản phẩm/công việc đó, trừ trường hợp sai sót do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Điểm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức sau: (a + b + c)/3.

Trong đó, a là điểm tỉ lệ phần trăm số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; b là điểm tỉ lệ phần trăm về chất lượng kết quả thực hiện; c là điểm tỉ lệ phần trăm về tiến độ.

Công thức tính điểm kết quả công việc của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Ảnh chụp màn hình

Đánh giá với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Việc đánh giá tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) trong tháng hoặc quý.

Ngoài ra, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn được đánh giá theo kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp 100% công chức thuộc thẩm quyền quản lý có điểm theo dõi, đánh giá ở mức điểm tương ứng với mức xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%.

Trường hợp có công chức thuộc thẩm quyền quản lý có điểm theo dõi, đánh giá ở mức điểm tương ứng với mức xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Trường hợp đơn vị duy trì được môi trường làm việc đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%.

Trường hợp trong kỳ đánh giá phát sinh phản ánh, khiếu nại, kiến nghị về mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Công thức tính điểm kết quả công việc của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Ảnh chụp màn hình

Điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức sau: (a + b + c + d + đ + e)/3.

Trong đó, (a) là điểm số lượng; (b) điểm kết quả; (c) điểm tiến độ; (d) điểm kết quả lĩnh vực được giao quản lý; (đ) điểm khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (e) điểm năng lực tập hợp, đoàn kết.

Theo nghị định công chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ khi đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm; hoặc bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ