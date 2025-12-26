Cánh đồng hướng dương: khởi đầu quy trình khép kín của TH true MILK

Cánh đồng hướng dương của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) tại vùng đất Phủ Quỳ, Nghệ An - Ảnh: ĐTCC

Điểm hẹn cuối năm

Cánh đồng hướng dương của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) tại vùng đất Phủ Quỳ, Nghệ An chính thức mở cửa đón khách tham quan tự do từ ngày 16/12/2025 và nhanh chóng trở thành điểm check-in được săn đón trong dịp cuối năm dương lịch.

Năm nay, hướng dương được trồng tại khu vực đồi C10, đối diện trang trại bò sữa số 1 và số 3 của Tập đoàn TH với không gian rộng mở, tầm nhìn thoáng đãng.

Tập đoàn cũng bố trí các lối đi giữa cánh đồng và nhiều điểm check-in bắt mắt để du khách thoải mái tạo dáng, chụp góc cận mà không làm ảnh hưởng đến thảm hoa.

Du khách dạo bước giữa những lối đi được bố trí khoa học trong cánh đồng hướng dương, vừa chụp ảnh vừa bảo vệ thảm hoa - Ảnh: ĐTCC

Thời tiết vùng Phủ Quỳ vào cuối đông se lạnh, đôi lúc nắng nhẹ, không khí trong lành, rất thuận lợi để chụp hình suốt cả ngày; với nhiều người, chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa, hít một hơi thật sâu cũng đã đủ thấy lòng dịu lại.

Và với anh Nguyễn Lê Thăng, Quản lý nông nghiệp Công ty CP Thực phẩm sữa TH (Tập đoàn TH), khoảnh khắc nhìn cánh đồng hoa do mình gắn bó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội mỗi khi mùa hoa đến là niềm vui rất riêng của một kỹ sư nông nghiệp.

Không gian mở, thời tiết se lạnh cuối đông tại Phủ Quỳ tạo điều kiện lý tưởng để du khách trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc giữa mùa hoa hướng dương - Ảnh: ĐTCC

Mô hình công nghệ cao khép kín

Một điểm check-in đẹp không phải là lý do duy nhất khiến Tập đoàn kiến tạo những mùa hoa hướng dương.

Khi những luống hướng dương đầu tiên được trồng, loài hoa này đã được định sẵn sẽ trở thành một trong hàng chục nguyên liệu cấu thành khẩu phần ăn của đàn bò sữa 70.000 con được chăm sóc theo tiêu chuẩn "5 sao" tại các trang trại, mở đầu cho hành trình "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của TH true MILK.

Hành trình thực hiện khát vọng ấy bắt đầu từ nỗi trăn trở của Nhà sáng lập Tập đoàn, doanh nhân Thái Hương năm 2008.

Nhà máy chế biến sữa tươi sạch và Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới của TH nằm không xa những cánh đồng nguyên liệu rộng lớn - Ảnh: ĐTCC

Ngay từ những ngày đầu, Tập đoàn đã triển khai dự án chăn nuôi bò sữa đại công nghiệp theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Tập đoàn mua bò cao sản thuần chủng từ New Zealand và Mỹ; trồng cây nguyên liệu làm thức ăn cho bò sữa trên diện tích hơn 8.000 ha đồng thời bao tiêu thu mua ngô sinh khối của người dân địa phương, vừa đảm bảo tự chủ nguồn nguyên liệu vừa tăng sinh kế cho bà con.

Công nghệ cao được nhập khẩu và ứng dụng trong tất cả các khâu của quy trình - đó là công nghệ chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại hiện đại, trong đó có hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến nhất thế giới Afifarm của Israel; Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan,…

Bò TH được đeo chip ở chân để theo dõi sức khỏe và hoạt động cả ngày - Ảnh: ĐTCC

Trong chăn nuôi, thông qua hệ thống quản lý đàn với con chip như một "mắt thần" được đeo vào từng cá thể bò, sữa được vắt từ từng cô bò, đi qua hệ thống đường ống lạnh luôn duy trì ở nhiệt độ 2 - 4 độ C để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nếu hệ thống cảnh báo cho thấy lượng tế bào soma tăng bất thường- dấu hiệu bò có thể bị viêm vú sau 4 ngày thì sữa của cá thể đó lập tức không được đưa vào tank lớn và thiết bị vắt tự động tách khỏi bò để đưa cá thể đi điều trị.

Ngô, cỏ, cao lương, hướng dương được canh tác và thu hoạch bằng máy móc công nghệ cao tại trang trại TH - Ảnh: ĐTCC

Đối với trồng trọt, Tập đoàn áp dụng công nghệ thông minh hoàn toàn tự động để tưới tiêu cho các loại cây trồng, vận hành dựa trên dữ liệu thổ nhưỡng, khí tượng và đặc tính sinh trưởng của từng loại cây làm thức ăn cho bò.

Nhờ hệ thống cảm biến và phân tích dữ liệu thời gian thực thông qua app, tuỳ vào từng loại cây trồng sẽ biết được giờ nào cần tưới cây để bảo đảm độ ẩm tốt nhất; nhờ phân tích dữ liệu sẽ biết được thời điểm nào nên cắt cỏ để đạt được độ dinh dưỡng tối ưu cho đàn bò.

Trong bức tranh chung về quy trình khép kín của TH true MILK, hướng dương (cùng cỏ mombasa, ngô, cao lương...) là một mắt xích quan trọng và minh chứng cho chiến lược tự chủ thức ăn thô xanh. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn và phân bổ tới các trang trại TH.

Giữa sắc vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời, cánh đồng hướng dương vì thế không chỉ là nơi để chụp những bức ảnh đẹp, mà còn kể câu chuyện về một mô hình nông nghiệp công nghệ cao - nơi khâu tự chủ nguyên liệu mở đầu cho chất lượng ly sữa tươi sạch.

Trang trại TH (Tập đoàn TH) mở cửa để khách tự do tham quan cánh đồng hướng dương, hoàn toàn không thu phí vào cửa, đồng thời quy hoạch khu vực để xe cho khách – cũng không thu phí. Trên cánh đồng hoa bố trí rải rác các điểm check-in. Một gian hàng TH true mart lớn được mở tại khu vực sát cổng ra vào để phục vụ du khách. Lưu ý: Theo thông tin từ Tập đoàn TH, trong các ngày 3 và 4-01-2026, cánh đồng hướng dương sẽ đóng cửa để phục vụ cho hoạt động nội bộ: giải chạy "Chạy về phía mặt trời 2026" nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị khuyết tật vận động. Sau ngày 4-1-2026, đồng hoa sẽ mở cửa trở lại.

