Biên phòng Nghệ An: Thu giữ 6 nghìn viên ma túy tổng hợp

Theo đó, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 24-12-2025, tại Km260, quốc lộ 16, thuộc bản Cọ Muồng, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Thông Thụ và Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Và Bá Cha, sinh năm 1988, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 30 gói ma túy tổng hợp (khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến).

Theo lời khai ban đầu, đối tượng đang trên đường vận chuyển số ma túy từ địa bàn biên giới về nội địa để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối tượng và tang vật.



Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang chỉ đạo mở rộng điều tra, đấu tranh chuyên án và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 25-11 đến 24-12-2025, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, phòng, chống mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 30 vụ với 45 đối tượng.

