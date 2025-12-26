Bộ Công an: 415 người chết, mất tích, 728 người bị thương do thiên tai năm 2025

Hàng trăm nhà dân ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chìm trong lũ lịch sử xảy ra tháng 11-2025 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 26-12, tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng, chống thiên tai và giao ban "Chiến dịch Quang Trung" tuần thứ 3.

Tại hội ý, đại diện Văn phòng Bộ Công an cho biết về tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", lực lượng Công an nhân dân được giao chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà, tính đến ngày 25-12 đã có 19/429 căn hoàn thành, vượt tiến độ 200%.

Toàn bộ các công trình đảm bảo đúng tiến độ bàn giao trước 15-1-2026.

Về công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng công an 9 tỉnh miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết tính đến ngày 26-11, trong năm 2025, thiên tai trên cả nước đã làm 415 người chết, mất tích; 728 người bị thương; 3.906 căn nhà bị sập, đổ; 330.999 nhà bị hư hỏng; hàng trăm ngàn héc ta hoa màu bị thiệt hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 91.000 tỉ đồng.

Đại tá Dương Văn Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đối với "Chiến dịch Quang Trung" và công tác tuyên truyền trong đợt mưa lũ vừa qua, công an tỉnh này gặp một số khó khăn như thời tiết không thuận lợi, một số địa bàn vùng sâu vùng xa còn hạn chế thông tin, trang thiết bị tuyên truyền chưa đáp ứng.

Đại tá Nguyễn Khỏe - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết trong tuần sau sẽ bàn giao căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung", tiến độ và chất lượng các căn còn lại đang đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng nhìn nhận vào những lúc cao điểm mưa lũ, nhiều thời điểm thông tin tuyên truyền còn chậm, tuy nhiên đây là yếu tố khách quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho hay trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn đơn vị này đã huy động gần 800 lượt phương tiện cứu nạn, đến nay Công an tỉnh đã bàn giao 8 căn nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung".

Tác giả: Nguyễn Hoàng