Bé gái 14 tuổi suýt nguy kịch vì tự uống paracetamol quá liều

Theo lời người nhà, bệnh nhân bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500mg. Vì đau không giảm, bé tiếp tục uống thêm 5 viên nữa trong thời gian ngắn, tổng cộng gần hết một vỉ thuốc. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé đến trung tâm y tế khám và cấp cứu.

Qua hỏi bệnh, thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc paracetamol và nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

BSCKI Nguyễn Duy Long – Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc – cho biết: “Paracetamol là thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên, khi dùng quá liều hoặc với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng, nghiện rượu, đang điều trị động kinh, dùng thuốc chống lao hoặc có bệnh gan sẵn".

Nguyên nhân ngộ độc thường gặp ở người dùng paracetamol kéo dài, phối hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất để giảm đau, hoặc dùng không nhằm mục đích điều trị. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng nề như tổn thương gan cấp tính, suy gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi, không cần kê đơn, nên tỷ lệ ngộ độc có xu hướng tăng nhanh. Việc dùng thuốc không đúng liều, không đúng chỉ định có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: congly.vn