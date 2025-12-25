Công an Nghệ An không ngừng đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua góp phần vào thành tích chung

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, Công an tỉnh chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, dài hạn, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Các vụ việc nổi lên đều được tham mưu giải quyết kịp thời, ngay tại địa bàn cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Điển hình là, chủ động phối hợp, tham mưu, giải quyết những vướng mắc, “điểm nghẽn” liên quan giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Triển khai tốt các kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Tăng cường phòng ngừa, liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Kéo giảm hơn 9,1% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024; tỷ lệ khám phá án đạt cao (91,41%), riêng trọng án đạt 100%, không để tồn tại, phát sinh tội phạm băng ổ nhóm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen", các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Đấu tranh khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn được lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng 20% xã, phường không ma túy năm 2025. Hiện toàn tỉnh có 34 đơn vị cấp xã đảm bảo tiêu chỉ không ma túy, đạt 26,1%, vượt chỉ tiêu giao.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm quy định tố tụng.

Thừa uỷ quyền, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Công an Nghệ An còn là đơn vị gương mẫu, điển hình trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện. Điển hình như, tập trung dồn sức, dồn lực ra quân thực hiện cao điểm 40 ngày, đêm xây nhà cho các hộ dân, trường học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 (đã hoàn thành 108/108 căn nhà); hoàn thành việc tái thiết, sữa chữa khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên bị thiệt hại do cơn bão số 5.

Đặc biệt, trong các đợt mưa, bão (số 3, số 5 và số 10), lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trực tiếp đi vào vùng lũ để cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ nhân dân với tinh thần "Lúc dân cần, dân khó có công an"; vai trò lực lượng Công an thể hiện rất rõ nét, tiên phong, xung kích, mang lại hiệu quả tích cực, lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An, được cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào thi đua không ngừng đổi mới, sáng tạo, có nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh. Là một trong những đơn vị tổ chức sớm nhất Lễ phát động phong trào thi đua Ba Nhất "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2025, Công an Nghệ An đã có 778 lượt tập thể, 3.148 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Công an Nghệ An có 11 năm liên tiếp vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều tham luận đóng góp nhiều giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An cùng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của lãnh đạo, CBCS Công an Công an Nghệ An để có được những kết quả đáng ghi nhận như trên, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công an tỉnh Nghệ An cần triển khai sớm các nhóm giải pháp trọng tâm công tác Công an năm 2026.

Trong đó, xác định năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII, vì vậy Công an Nghệ An cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, xây dựng chương trình hành động thực hiện quyết liệt, hiệu quả; triển khai đồng bộ các mặt công tác thực hiện 03 trọng tâm đột phá của Bộ Công an; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân, trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 17 tập thể đạt thành tích xuất sắc; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng nhiều danh hiệu cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị này.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn