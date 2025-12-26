Cầm điếu cày đập người phụ nữ, người đàn ông bị đâm tử vong

Tối 25-12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin người đàn ông bị 1 người phụ nữ dùng dao đâm tử vong trong khi xô xát.

Trước khi xảy ra sự việc giữa hai người xảy ra to tiếng. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25-12, tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

Vào thời gian trên, theo hình ảnh camera ghi lại, khi người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì một người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói chuyện to tiếng.

Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Trong lúc chống đỡ, người phụ nữ này đã vớ con dao để gần đó lao vào tấn công người đàn ông.

Hậu quả, người đàn ông bị đâm gục, tử vong sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo một số thông tin ban đầu, nam nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong do mâu thuẫn, tuy nhiên thông tin này đang được cơ quan chức năng làm rõ, chưa xác nhận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động