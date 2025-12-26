5 loại cây không nên trồng ở trước cửa nhà, gia chủ cố tình trồng thì hậu quả khôn lường

Bên cạnh yếu tố phong thủy, việc lựa chọn cây trồng trước cửa cần đặc biệt chú trọng đến sự an toàn cho các thành viên trong gia đình và công trình nhà ở. Dưới đây là 5 loại cây bạn không nên trồng hoặc đặt ngay trước cửa nhà vì lý do an toàn:

1. Các loài cây có gai sắc nhọn (Xương rồng, Hoa hồng leo gai lớn)

Mặc dù đẹp nhưng những loài cây này tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương rất cao.

Xương rồng không thích hợp trồng ở cửa nhà. (Ảnh minh họa)

Lý do an toàn: Cửa ra vào là nơi mọi người thường xuyên qua lại, trẻ em chạy nhảy hoặc người già di chuyển. Những chiếc gai sắc nhọn có thể đâm vào tay, chân hoặc mắc vào quần áo gây ngã. Đặc biệt, một số loài xương rồng có gai nhỏ (gai lông) rất khó rút ra nếu cắm vào da, dễ gây viêm nhiễm.

2. Cây có chứa độc tố mạnh (Trúc đào, Mã tiền)

Những loại cây này cực kỳ nguy hiểm nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Cây mã tiền là dược liệu nhưng lại chứa độc tố rất mạnh. (Ảnh minh họa)

- Lý do an toàn: Cây trúc đào chứa các hợp chất cực độc có thể gây ngừng tim nếu nuốt phải. Ngay cả việc hít phải khói khi đốt lá trúc đào cũng có thể gây ngộ độc. Cây mã tiền cũng là một loại dược liệu cực độc, khiến nạn nhân co giật mạnh toàn thân, khó thở, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong do ngừng tim hoặc ngừng thở.

Đặt những cây này ngay cửa nhà – nơi tiếp xúc đầu tiên khi vào nhà – làm tăng nguy cơ trẻ em vô tình bứt lá hoặc hoa để chơi và nuốt phải, dẫn đến hậu quả khôn lường.

3. Cây có tán lá quá rộng và rậm rạp (Đa, Si, Sanh cổ thụ)

Những cây này thường có bộ rễ và tán lá phát triển quá mức so với không

Cây si quá rậm rạp, không thích hợp trồng trước cửa nhà. (Ảnh minh họa)

- Lý do an toàn:

+ Nguy cơ gãy đổ: Vào mùa mưa bão năm 2025, những cây tán lớn trước cửa dễ bị bật gốc hoặc gãy cành, đè vào mái nhà hoặc chắn lối thoát hiểm.

+ Ẩn nấp nguy hiểm: Tán lá quá rậm rạp tạo môi trường cho rắn, rết hoặc côn trùng có hại trú ngụ và dễ dàng bò vào nhà qua cửa chính.

4. Cây có bộ rễ nổi và phát triển mạnh (Cây Phượng, Cây Bàng)

Đây là những loài cây có rễ "khủng" có thể phá hủy cấu trúc xây dựng.

Cây bàng không thích hợp trồng ngay trước cửa vì có thể làm hỏng nhà. (Ảnh minh họa)

- Lý do an toàn: Bộ rễ của chúng phát triển rất mạnh, có thể làm bong tróc gạch lát sân, nứt tường bao hoặc thậm chí làm hỏng hệ thống ống nước và công trình ngầm dưới cổng nhà. Điều này tạo ra bề mặt lồi lõm, dễ gây vấp ngã cho người đi lại trước cửa.

5. Cây có quả mọng lớn hoặc vỏ trơn trượt (Cây Trứng cá, Cây Vú sữa cổ thụ)

Những loại cây này gây ra vấn đề lớn về vệ sinh và trơn trượt ngay lối vào.

Cây trứng cá có quả ngon, ngọt nhưng không thích hợp trồng trước cửa nhà. (Ảnh minh họa)

- Lý do an toàn: Quả chín rụng xuống đất tạo thành một lớp màng nhầy hoặc bám bẩn trên nền gạch. Khi gặp mưa hoặc độ ẩm cao, lối đi trước cửa sẽ trở nên cực kỳ trơn trượt, rất nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là người sử dụng giày cao gót hoặc dép trơn. Ngoài ra, quả chín còn thu hút nhiều ruồi nhặng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

* Lời khuyên: Thay vì các loại cây trên, bạn nên chọn những loại cây thân gỗ nhỏ hoặc cây bụi có tính hiền hòa như cây hương thảo (giúp đuổi côn trùng), cây hoa nhài, hoặc cây thiết mộc lan để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa an toàn tuyệt đối.

Tác giả: Gia Linh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn