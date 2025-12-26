Bố nằm chờ chết, hai đứa trẻ thơ nơm nớp lo mất chỗ dựa cuối cùng

Hai chị em nhỏ lo lắng, người bố chỗ dựa duy nhất sẽ rời các em đi vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.



Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), hai chị em Lê Thùy Dương (12 tuổi) và Lê Thị Trà Giang (6 tuổi) chẳng có nổi niềm vui nào khi người cha, chỗ dựa duy nhất của các cháu đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác những ngày cuối đời.

Từ nhiều năm trước, mẹ bỏ đi biền biệt, Dương và Giang lớn lên trong vòng tay cha và người bà nội đã ngoài 80, sức khỏe yếu ớt. Ở cái tuổi lẽ ra chỉ biết đến sách vở và những trò chơi hồn nhiên, hai em đã sớm cảm nhận bóng dáng chia ly, mất mát.

Bố đổ bệnh, Trà Giang (6 tuổi) và Thùy Dương (12 tuổi) phải tự lo cuộc sống sau mỗi giờ tan trường.



Mỗi ngày, sau giờ học ở Trường THCS Nam Phúc Thăng và Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1, hai chị em lại tất tả về nhà. Không phải để ăn bữa cơm ngon, cũng chẳng phải để được vui đùa, mà để ngồi kề bên cha, cẩn thận đưa từng viên thuốc, châm chén nước ấm, hay xoa bóp đôi tay gầy guộc.

Có những đêm, bé Giang úp mặt vào ngực cha, thổn thức: “Bố ơi, bố cố gắng sống với chúng con, đừng bỏ chúng con mà đi…” Câu nói ngây thơ nhưng xé lòng, như lời cầu cứu yếu ớt níu giữ người cha đang dần rời xa.

Anh Lê Minh Trung (49 tuổi) vốn là lao động nghèo, bám víu mảnh ruộng cằn cỗi để nuôi con. Thế nhưng, ung thư gan ập đến như một nhát dao chí mạng. Hồ sơ bệnh án từ Bệnh viện K Tân Triều kết luận: anh mắc ung thư gan giai đoạn C, khối u đa ổ, có dịch bao gan, tiên lượng xấu, chỉ còn điều trị giảm nhẹ.

Không chỉ bố bị bệnh, hai cháu nhỏ còn phải chăm bà nội già yếu.



Những ngày nằm viện, chi phí thuốc men lên tới hơn 3 triệu đồng/ngày vượt quá khả năng của gia đình không còn gì để bấu víu. Bất lực, anh xin trở về nhà, tìm đến vài loại thuốc lá dân gian, chỉ để được ở bên con thêm chút thời gian.

Trên gương mặt hốc hác, đôi mắt anh vẫn ánh lên nỗi lo thường trực: “Tôi không sợ chết, chỉ thương các con chưa kịp lớn đã mất chỗ dựa… Ước gì có ai đó giúp các cháu được tiếp tục đi học, nên người”.

Trong căn nhà tuềnh toàng, chẳng có của cải hay vật chất gì đáng giá. Thứ quý giá nhất mà anh Trung khát khao để lại cho con chỉ là con chữ. Anh tin rằng, học hành chính là con đường duy nhất giúp hai đứa trẻ thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó mà gia đình anh đang gánh chịu.

Dù khát khao được tới trường như bao đứa trẻ khác, nhưng không biết tương lai sắp tới của 2 cháu nhỏ rồi sẽ ra sao.



Nhưng căn bệnh quái ác đang cướp đi cơ hội đó từng ngày. Hai đứa trẻ đứng trước nguy cơ vừa mất cha, vừa dang dở giấc mơ đến trường. Người bà già yếu chỉ còn biết nhìn cháu khóc lặng lẽ, bất lực trước số phận.

Câu chuyện về gia cảnh của anh Trung khiến bất cứ ai nghe qua cũng nghẹn ngào. Một người cha nghèo bệnh tật, một bà già tuổi xế chiều, hai đứa trẻ thơ dại… Tất cả đang chới với bên bờ vực.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lê Minh Trung xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT58

Tác giả: Tiến Hiệp - Hồ Tứ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại