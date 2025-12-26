Ông Nguyễn Đăng Quang nói 'luôn tin yêu vào màu tím' ngay khi MCH chính thức chào sàn HoSE

Ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (HoSE: MCH) chính thức đánh cồng, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tăng trưởng và kiến tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Theo đó, hơn 1,05 tỷ cổ phiếu MCH sẽ giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là 20%. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt gần 225.000 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn sàn HoSE, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát (HPG), MB Bank (MBB) hay VietinBank (CTG).

Việc chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể tính minh bạch, khả năng tiếp cận nhà đầu tư và thanh khoản cổ phiếu MCH. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới thu hút nhóm nhà đầu tư dài hạn, ưu tiên kết hợp giữa lợi suất cổ tức cao và tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, việc niêm yết trên sàn giao dịch lớn nhất Việt Nam cũng mở ra dư địa huy động vốn trong tương lai, tạo nền tảng tài chính cho các kế hoạch mở rộng trong và ngoài nước.

Chủ tịch Masan phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group (MSN), nhấn mạnh Masan Consumer không chỉ là "viên kim cương gia bảo" về giá trị, mà còn là biểu tượng cho niềm tin và khát vọng phát triển dài hạn của Masan. Theo ông, phụng sự người tiêu dùng chính là cơ hội kinh doanh vô tận, nơi đổi mới sáng tạo gắn liền với tăng trưởng, lợi nhuận và giá trị bền vững.

Masan tin rằng xây dựng nhãn hiệu mạnh dựa trên sáng tạo đổi mới và hệ thống phân phối rộng khắp là chiến lược thành công cho ngành hàng tiêu dùng, đó là điều Masan Consumer đã làm được trong 25 năm qua.

Chủ tịch Masan cũng khẳng định công nghệ sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, giúp tạo ra sản phẩm giá trị cao nhất với sự tiêu tốn tài nguyên thấp nhất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, Masan Consumer xác định theo đuổi chiến lược “Go Global” với tinh thần tự hào, đưa các thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đội ngũ Masan tin tưởng tuyệt đối rằng Masan Consumer sẽ là nhãn hiệu cho người Việt Nam, mang tới cơ hội tiết kiệm, đầu tư, tăng trưởng và giá trị. Các sản phẩm và thương hiệu của Masan sẽ có mặt trong mọi gia đình Việt Nam.

"Một niềm tin nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh đỏ, vàng nhưng như 1 người Masan, chúng tôi luôn tin yêu vào màu tím", Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang tự hào phát biểu.

Được thành lập năm 1996, Masan Consumer hiện là một trong những doanh nghiệp FMCG hàng đầu Việt Nam, sở hữu 5 thương hiệu chủ lực có doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm, gồm Nam Ngư, CHIN-SU, Omachi, Kokomi và Wake-up 247. Các sản phẩm của Masan Consumer hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, phản ánh độ phủ sâu rộng hiếm có trong ngành hàng tiêu dùng.

Về hệ thống phân phối, Masan Consumer hiện bao phủ trực tiếp khoảng 345.000 điểm bán lẻ truyền thống, tăng hơn 40% so với trước khi mở rộng mạng lưới.

Doanh nghiệp cũng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Riêng giai đoạn 2018-2024, Masan Consumer đã chi trả khoảng 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Sau khi niêm yết trên HoSE, ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực, đồng thời có thể phân phối từ 50% đến 80% lợi nhuận hàng năm bằng tiền mặt cho cổ đông.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn