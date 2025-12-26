Tạm giữ hình sự hai đối tượng hiếp dâm trẻ em

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng đầu tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đạt và em L.A. (SN 2011, cư trú: xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) quen biết, phát sinh tình cảm yêu thương nhau.

Trong lúc hẹn hò tìm chỗ tâm sự, Đạt rủ thêm bạn là Cao Dương Linh đi cùng, L.A. cũng rủ em K.A., (SN 2013, là em gái của L.A.) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Những lần hẹn hò gặp nhau, mặc dù biết L.A. và K.A. còn là trẻ em nhưng Đạt nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại L.A., Linh thì nhiều lần xâm hại K.A.

Đối tượng Cao Dương Linh

Sự việc sau đó bị người nhà của L.A. và K.A. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đạt và Linh đến cơ quan công an.

Tác giả: Xuân Phương

Nguồn tin: congly.vn