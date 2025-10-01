Đưa cụ ông ở Nghệ An bị tai biến rời vùng cô lập do bão đi điều trị kịp thời

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết, vào sáng nay (30/9) lực lượng chức năng và chính quyền xã đã kịp thời phối hợp đưa một cụ ông tại vùng bị cô lập do ngập lụt nặng vào đất liền đi điều trị.

Cụ ông bị tai biến được lực lượng chức năng đưa lên xuồng máy rời vùng cô lập. Ảnh: BT.

Do nước sông Lam dâng cao, khiến 4 xóm với hơn 400 hộ dân, gần 2000 người tại xã Hưng Nguyên Nam bị cô lập hoàn toàn.

Trước tình hình ngập lụt sau bão diễn biến phức tạp, ngày một nghiêm trọng, xã Hưng Nguyên Nam đã quyết định thành lập 4 tổ chỉ huy tiền phương đặt tại 4 xóm bị cô lập để trực tiếp cứu hộ, cứu nạn và di dời cục bộ, tiếp nhận cứu trợ và bảo vệ nhân dân.

Sáng 30/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã và Công an xã Hưng Nguyên Nam đi thị sát, kiểm tra tình hình ngập lụt, cung cấp vật tư cho các xóm bị cô lập để triển khai phương án lập trạm chỉ huy tiền phương. Quá trình thị sát, thực hiện kế hoạch, bất ngờ nhận được thông tin một cụ ông Dư Xuân Hòe, 99 tuổi, trú tại xóm 9 ( 1 trong 4 xóm bị cô lập do ngập sâu) bị tai biến.

Lực lượng chức năng cõng cụ ông Dư Xuân Hòe lên bờ đưa đi điều trị. Ảnh: BT.



Ngay lập tức lực lượng chức năng đã dùng xuồng máy chuyên dụng tiếp cận nơi ở, hỗ trợ đưa bệnh nhân lên xuồng vượt nước lũ vào bờ đi điều trị an toàn.

Hưng Nguyên Nam là một trong những xã chịu thiệt hại nặng do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với hơn 2000 ngôi nhà bị tốc mái. Thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Ngay sau bão số 10 xã Hưng Nguyên Nam tiếp tục đối diện với tình trạng ngập lụt diện rộng.

