Thi thể người không còn nguyên vẹn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ việc xảy ra tại km228+900 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (cầu Mương Mán, vùng Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-12, tài xế Phạm Văn Thâu (40 tuổi, quê xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đến Công an xã Tuy Phước Bắc trình báo về việc xảy ra va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhưng chưa xác định cụ thể va chạm với gì.

Theo trình báo, khoảng 18h ngày 25-12, tài xế Thâu cầm lái chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, hướng từ TP.HCM về Gia Lai.

Khi đến đoạn km228+900, tài xế Thâu xảy ra va chạm nhưng không xác định được va chạm với vật gì và không dừng xe kiểm tra.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Hàm Kiệm phối hợp Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đến hiện trường kiểm tra.

Lực lượng này phát hiện làn đường sát với dải phân cách giữa tại vị trí như trên có nhiều mảnh vụn của thịt, xương và một phần cánh tay người.

Đội 6 tạm thời chặn lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ba Bàu, hướng xe ra quốc lộ 1 để phục vụ khám nghiệm hiện trường.

