UBND tỉnh phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và 01 mỏ cát, sỏi không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 10 mỏ đất san lấp thuộc địa bàn các xã: Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với tổng diện tích 113,86 ha và 01 mỏ cát, sỏi tại khu vực sông Lam, xã Yên Xuân với diện tích 12,12ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15. Cụ thể như sau:

1. Mỏ đất Nam Đàn 1 tại xã Nam Đàn (xã Nam Nghĩa cũ) với diện tích 8,07 ha;

2. Mỏ đất Xuân Lâm 1 tại khu vực 1 xã Xuân Lâm (xã Ngọc Sơn cũ) với diện tích 3,47 ha và khu vực 2 xã Xuân Lâm (xã Ngọc Sơn cũ) với diện tích 9,46 ha;

3. Mỏ đất Xuân Lâm 2 tại xã Xuân Lâm với diện tích 2,44 ha;

4. Mỏ đất Xuân Lâm 4 tại khu vực 2 xã Xuân Lâm (xã Ngọc Sơn cũ) với diện tích 17,10 ha;

5. Mỏ đất Kim Bảng tại xã Kim Bảng (xã Thanh Thủy cũ) với diện tích 18,24 ha;

6. Mỏ đất Rú Thông – Cồn Cỏ tại xóm Long Bình, xã Nam Đàn (xóm 11, xã Nam Nghĩa cũ) với diện tích 4,82 ha;

7. Mỏ đất Hồng Tân 1, xã Nam Đàn tại Núi Tù Và, xã Nam Đàn với diện tích 7,36 ha;

8. Mỏ đất Hồng Tân 2, xã Nam Đàn tại Núi Màng Giàng, xã Nam Đàn với diện tích 6,40 ha;

9. Mỏ đất Hồng Tân 3 tại Núi Màng Giàng, xã Nam Đàn với diện tích 8,15 ha;

10. Mỏ đất núi Đá Bạc tại xã Nam Đàn và xã Xuân Lâm với diện tích 28,35 ha.

Và mỏ cát, sỏi sông Lam, xã Yên Xuân tại thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân với diện tích 12,12 ha.

Các mỏ đất, cát, sỏi trên được cấp phép khai thác mà không qua đấu giá để cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực mỏ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn