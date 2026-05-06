Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo các xã vùng Nam Đàn

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở Xây dựng; cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

*/ Trước khi bước vào buổi làm việc với lãnh đạo các xã, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đã đi thăm một số Nhà máy và mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã: Kim Liên, Vạn An.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy may Havina Kim Liên

Sau 04 năm đi vào hoạt động, hiện nay Nhà máy có 2.100 cán bộ, nhân viên, công nhân. Lương công nhân bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng

Đại diện Nhà máy cho biết đơn vị có 32 dây chuyền sản xuất, trong đó có 22 dây chuyền găng Tay, 10 dây chuyền quần áo; hàng hóa sản xuất được xuất ra các nước Châu Âu

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm mô hình trồng dưa tập trung tại các xóm Thiên Tân và Hợp Tân, xã Vạn An

Cánh đồng dưa đỏ và dưa lê của xã Vạn An có tổng diện tích 62 ha. Người dân cho biết nếu được mùa, mỗi ha dưa Đỏ cho lãi ròng bình quân khoảng 70-110 triệu đồng/ha/vụ, dưa lê đạt khoảng 40-60 triệu đồng/ha/vụ

Hiện nay, có những ruộng dưa đã cho thu hoạch mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân

Quang cảnh buổi làm việc

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết cần phải tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại địa phương, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai bởi hiện nay, nhiều địa phương vẫn còn lúng túng. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị về công tác giải ngân đầu tư công, qua báo cáo vẫn còn tình trạng một số xã cũng như một số Sở, ngành chưa giải ngân được. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến công tác đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta phải có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hoặc xây dựng mới quy hoạch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nếu không kịp thời thực hiện, sẽ gặp khó khăn lớn trong triển khai các dự án sau này – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương bám sát thực tiễn, mạnh dạn nêu rõ các khó khăn, vướng mắc; các Sở, ngành quan tâm hỗ trợ các địa phương, có ý kiến đóng góp t để cùng tháo gỡ; phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt để năm 2026 đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Nhiều kết quả tích cực sau gần 01 năm vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Bí thư Đảng ủy xã Vạn An Nguyễn Thạc Âu báo cáo tổng hợp tình hình của 5 xã vùng Nam Đàn

Sau gần một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (từ ngày 01/7/2025), hệ thống chính trị tại các xã đã sớm ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản thích ứng nhanh với công việc, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ và Thiên Nhẫn đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, dù vẫn còn đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Cơ cấu kinh tế của các xã đang chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần thương mại - dịch vụ. Về thu nhập bình quân đầu người, xã Nam Đàn dẫn đầu với 79 triệu đồng/người/năm, tiếp đến là xã Vạn An với 75,6 triệu/người/năm, xã Kim Liên với 72 triệu đồng/người/năm, xã Đại Huệ với 68,77 triệu đồng/người/năm và xã Thiên Nhẫn với 66 triệu đồng/người/năm.

Trong quý I/2026, các địa phương đã quyết liệt triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm như dự án mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 và quý I/2026 được các địa phương triển khai hiệu quả, kết quả thu đạt và vượt dự toán do cấp trên giao và HĐND các xã đề ra.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 tại các xã đạt mức cao, trên 97%.

Trong quý I/2026, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động người lao động tham gia Ngày hội việc làm tại Khu kinh tế Đông Nam, qua đó tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng và nhu cầu. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo và người lao động được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm công bằng xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, xã Kim Liên tập trung xây dựng trở thành xã nông thôn mới hiện đại; xã Vạn An triển khai xây dựng các tiêu chí trở thành đô thị văn minh, phấn đấu trở thành phường vào năm 2030; các xã: Nam Đàn, Đại Huệ và Thiên Nhẫn tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thách thức. Việc quản lý và khai thác tài sản công sau sáp nhập còn bất cập, dẫn đến lãng phí và xuống cấp tại một số công trình. Hệ thống trạm bơm, kênh mương đã cũ, lại chịu ảnh hưởng của bão lụt nên xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất vụ Xuân và Hè Thu. Ở các xã vẫn thiếu nhân sự chuyên môn trong các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục và đất đai.

Chủ tịch UBND xã Kim Liên Lê Trung Hòa phản ánh những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là về đội ngũ cán bộ chuyên môn ở lĩnh vực xây dựng, giao thông, địa chính

Để hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn mới, UBND các xã đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng tới UBND tỉnh và các Sở ngành. Trong đó, đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường ven Sông Đào kết nối 3 xã Vạn An – Đại Huệ – Kim Liên; hỗ trợ 50 tỷ đồng khắc phục sạt lở đường Tân Thượng (xã Vạn An) và 40 tỷ đồng xây dựng đường trung tâm xã Nam Đàn mới. Xã Thiên Nhẫn kiến nghị được hưởng 100% nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu quy hoạch để trả nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách. Xã Đại Huệ đề xuất chính sách thu hút đầu tư và hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất du lịch để phát triển mô hình Homestay. Các xã đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về quản lý tài sản công sau sáp nhập và tháo gỡ khó khăn trong việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ (giai đoạn 1995-2000) còn tồn đọng...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các xã vùng Nam Đàn thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch về phát triển văn hóa, du lịch

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi về việc tuyển dụng cán bộ; đề nghị các địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về công tác quản lý đất đai

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đã có trao đổi và giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương liên quan đến công tác bố trí cán bộ; quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời các công trình kỹ thuật dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề cập đến việc quy hoạch; công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án... Với hệ thống di tích lịch sử, cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, nhiều ý kiến cũng đã định hướng phát triển du lịch cho các xã.

Quy hoạch xã phải bài bản, khoa học, có tầm nhìn dài hạn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 05 xã: Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn trong việc thực hiện nhiệm vụ 10 tháng vừa qua - một khối lượng công việc rất lớn, với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Điểm lại những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã định hướng và giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã vùng Nam Đàn cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã cần xác định rõ quy hoạch là nhiệm vụ bắt buộc và mang tính quyết định; phải tập trung cao độ cho công tác quy hoạch xã. Cần định hướng rõ ràng khu vực nào phát triển công nghiệp, khu vực nào phát triển dịch vụ – du lịch, khu vực nào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Quy hoạch phải bài bản, khoa học, có tầm nhìn dài hạn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải hoàn thành công tác quy hoạch trong quý III/2026.

Khu vực Nam Đàn và các xã liên quan không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn mang giá trị đặc biệt đối với tỉnh mà đối với cả nước. Đây là vùng đất có lợi thế rất riêng – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh đang tập trung nguồn lực để phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư lớn. Do đó, các địa phương cần chủ động nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất; các địa phương cần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến công tác cán bộ, theo Chủ tịch UBND tỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, của xã có trình độ và năng lực tốt, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên đều được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là việc chỉ đạo, điều hành ở một số nơi chưa sâu sát. Người đứng đầu các cấp cần tăng cường tiếp cận cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cán bộ cấp dưới. Đồng thời, mỗi cán bộ phải chủ động nghiên cứu văn bản, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt công việc được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, để quản lý hiệu quả, cần nắm vững quy định, chức năng của từng ngành, lĩnh vực. Việc nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, nghị định, hướng dẫn là điều kiện tiên quyết để triển khai công việc hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường phân cấp, tránh tình trạng dồn việc lên cấp trên. Người đứng đầu phải mạnh dạn giao việc, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải tập trung vào bốn yếu tố là tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an sinh xã hội. Bốn yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Nếu một khâu yếu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển.

Các địa phương cần phát huy tối đa lợi thế của mình, nhất là trong phát triển công nghiệp, công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, thương mại và nông nghiệp. Đặc biệt, cần chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất hiệu quả theo mùa vụ, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc phát triển các khu/cụm công nghiệp phải được phân chia, tính toán khoa học giữa các xã. Tuyệt đối tránh xây dựng khu công nghiệp tại các địa điểm liên quan đến văn hóa, du lịch và tâm linh; cần có sự cân bằng giữa phát triển công nghiệp và giữ gìn các giá trị di sản.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đạt được mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống Nhân dân. Tinh thần chung là phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Khi đã có chủ trương đúng, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ thì mới đạt hiệu quả.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn