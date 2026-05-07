UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo một số Quyết định phân cấp, ủy quyền trong thực hiện dự án đầu tư công

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp chiều nay đã cho ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, ủy quyền một số nội dung trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công do tỉnh quản lý.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng báo cáo nội dung dự thảo Quyết định

Theo Sở Tài chính – Cơ quan xây dựng dự thảo Quyết định, việc ban hành quy định là cần thiết nhằm đảm bảo thống nhất chung về cơ quan tham mưu, thẩm định trong quản lý nhà nước về đầu tư công, xây dựng, các luật chuyên ngành khác bảo đảm đúng quy định hiện hành. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cấp xã và các ngành quản lý nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt, công khai và minh bạch của các cơ quan, tổ chức trong quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư công; bảo đảm nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Theo đó, các nội dung ủy quyền cơ bản kế thừa theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời thực hiện điều chỉnh bảo đảm thống nhất, phù hợp tên gọi các cơ quan sau sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và hạn mức dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã quyết định đầu tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (trừ công trình hồ, đập và các công trình thủy lợi từ cấp II trở lên) có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 05 tỷ đồng thuộc phạm vi trên một địa bàn xã do xã quản lý công trình.

Chủ tịch UBND các phường quyết định đầu tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự dự án hoàn thành (trừ công trình hồ, đập và các công trình thủy lợi từ cấp II trở lên) có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 07 tỷ đồng thuộc phạm vi trên một địa bàn phường do phường quản lý công trình.

Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Công thương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam quyết định phê duyệt các dự án công trình thuộc chuyên ngành có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 20 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 20 tỷ đồng (trừ các dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 20/10/2025).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải góp ý vào nội dung trách nhiệm phối hợp của các Sở, ngành trong tham mưu, thẩm định dự án

Tiếp đó, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư và đã được cấp có thẩm quyền giao cho UBND cấp xã hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Sở Tài chính cho biết, hiện nay, số lượng dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư được chuyển giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư là rất lớn (hơn 5.000 dự án). Qua quá trình triển khai thực hiện, một số dự án phát sinh bất cập cần phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhất là dự án tồn đọng, dở dang kéo dài. Vì vậy, để đảm bảo tính kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, việc ủy quyền UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công do HĐND cấp huyện hoặc UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao UBND cấp xã hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã làm chủ đầu tư là cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định, việc ban hành các Quyết định là cần thiết nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp xã và các Sở, ngành; qua đó bảo đảm quy trình xử lý công việc nhanh gọn, nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Về nguyên tắc phân cấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần “việc nào cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó thực hiện”, tránh tình trạng giữ quyền không cần thiết hoặc đùn đẩy những việc khó xuống cấp dưới. Việc phân cấp, ủy quyền phải thực chất, hướng tới hiệu quả.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư và đã được cấp có thẩm quyền giao cho UBND cấp xã hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết thống nhất cao với nội dung xây dựng và đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, thể hiện rõ phạm vi áp dụng theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước thời điểm ngày 01/7/2025 để tránh chồng chéo, nhầm lẫn trong quá trình triển khai.

Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, ủy quyền một số nội dung trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công do tỉnh quản lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện theo hướng quy định rõ thẩm quyền của từng ngành, từng cơ quan chuyên môn. Theo đó, ngành nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào thì chỉ tham gia ý kiến đối với nội dung thuộc lĩnh vực đó. Các nội dung liên quan đến quy hoạch, dự kiến kinh phí hay thẩm định chuyên ngành phải được phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý cần rà soát lại vai trò, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, bảo đảm đúng tính chất là cơ quan quản lý, không thực hiện thay chức năng chuyên ngành của các Sở.

Về cơ chế giao nhiệm vụ và ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý cần thống nhất theo hướng Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các Sở, ngành cũng như Chủ tịch UBND cấp xã; đồng thời yêu cầu làm rõ thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong các bước quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Liên quan đến thẩm quyền phân cấp về tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu theo hai phương án: Phân cấp mức 10 tỷ đồng cho tất cả các Sở, ngành và quyết toán 20 tỷ đồng; hoặc phân cấp mức 20 tỷ đồng thống nhất, riêng các xã khó khăn về năng lực cán bộ thì áp dụng mức 10 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 30/03/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn