Thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh giai đoạn 2021–2025

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch Thanh tra năm 2026. Theo kế hoạch, sẽ có tổng cộng 89 cuộc thanh tra, trong đó 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 16 tỉnh, thành phố ở cả khu vực phía bắc, khu vực miền Trung và khu vực phía nam về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đối tượng thanh tra là UBND tỉnh, thành phố.

Theo kế hoạch thanh tra, trong quý 2/2026, Cục II Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung thanh tra về việc việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thanh tra một số dự án, gồm: chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại; dự án đầu tư công trọng điểm và các dự án ngoài ngân sách. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021–2025, trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Tương tự, trong quý 2/2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm các dự án chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và các dự án ngoài ngân sách. Phạm vi thanh tra tại tỉnh Bình Thuận cũ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021–2025; trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên; việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Thanh tra Chính phủ cho biết, việc thanh tra nhằm mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2026.

Công tác thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Việc Thanh tra sẽ do Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Bắc, Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Trung và Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Nam (Cục I, Cục II và Cục III thuộc Thanh tra Chính phủ) đảm nhận.

