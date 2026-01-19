Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An “siết” chi thường xuyên, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 87/QĐ-VPUB về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong quản lý, sử dụng các nguồn lực công.

Không chỉ dừng ở yêu cầu tiết giảm chi tiêu, chương trình còn hướng đến mục tiêu phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gây lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và sử dụng thời gian lao động, qua đó góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026.

Một trong những nội dung xuyên suốt của chương trình là thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên, đúng chỉ tiêu, yêu cầu do UBND tỉnh giao. Văn phòng UBND tỉnh xác định việc quản lý chặt chẽ các khoản chi hành chính, hội nghị, công tác phí, mua sắm là khâu then chốt, cần được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Theo đó, việc lập, phân bổ và sử dụng dự toán ngân sách Nhà nước phải tuân thủ nghiêm kỷ luật tài chính; hạn chế tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết. Các hoạt động hội nghị, lễ kỷ niệm, đi công tác sẽ được rà soát kỹ lưỡng; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả điều hành.

Đáng chú ý, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được gắn trực tiếp với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, coi đây là tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ. Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng “tiết kiệm hình thức”, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Quản lý chặt tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí

Bên cạnh ngân sách, tài sản công là lĩnh vực được Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt nhấn mạnh trong chương trình. Việc quản lý, khai thác, sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô, máy móc, trang thiết bị phải đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

Chương trình yêu cầu tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng tài sản; hạn chế mua sắm mới khi chưa thật sự cần thiết. Đồng thời, thực hiện kiểm kê, sắp xếp, xử lý tài sản công một cách khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Trong quản lý đầu tư, sửa chữa, bảo trì, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu lập kế hoạch hằng năm trên cơ sở rà soát kỹ hiện trạng, bảo đảm tính đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo. Công tác giám sát khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện các hạng mục được tăng cường nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục cấp bách, thiết yếu.

Song song với đó, việc quản lý lao động và thời gian làm việc cũng được coi là một hình thức thực hành tiết kiệm. Chương trình nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả công việc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan được xác định là giải pháp quan trọng để giảm thời gian, chi phí xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các biện pháp tiết kiệm điện, nước, xăng dầu; ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng; quản lý chặt chẽ văn phòng phẩm, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế in ấn. Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được phát động sâu rộng trong toàn cơ quan.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ; kịp thời chấn chỉnh sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

Việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, sử dụng nguồn lực công tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hiệu quả.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn