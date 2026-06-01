Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng Đoàn công tác phát biểu

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất giải pháp tháo gỡ

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cảm ơn UBND tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ chương trình kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp cho biết Đoàn công tác được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ kiểm tra việc triển khai công tác cải cách TTHC tại địa phương; đồng thời khảo sát thực tế tại một số cơ sở, đơn vị cấp xã, làm việc với đại diện doanh nghiệp và Trung tâm Phục vụ hành chính công để nắm bắt tình hình, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Trưởng đoàn cho biết Chính phủ xác định việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Vì vậy, bên cạnh làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn công tác đặc biệt quan tâm lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Thông tin về chủ trương, định hướng của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới, Trưởng Đoàn công tác cho biết cải cách TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thực hiện các mục tiêu đề ra, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh; cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 4, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; giữa tháng 5 tiếp tục ban hành thêm 03 Nghị quyết nhằm hoàn thiện các phương án cải cách theo từng lĩnh vực. Đây được đánh giá là bước triển khai rất khẩn trương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu cải cách trên thực tế.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm các giải pháp cải cách thực sự phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Trưởng đoàn dẫn chứng, nhiều quy định mới sau khi được triển khai đã giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục, qua đó giảm chi phí, sớm đưa dự án vào hoạt động và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng để khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, mục tiêu của đợt kiểm tra không chỉ nhằm đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ mà còn kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ. Nội dung kiểm tra cũng gắn với việc vận hành các hệ thống giải quyết TTHC, triển khai Đề án 06, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Trưởng đoàn cho biết thực tiễn hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như việc kết nối giữa các hệ thống thông tin, những khó khăn trong vận hành ở cấp cơ sở, hay việc khai thác và tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC. Đoàn công tác mong muốn được lắng nghe đầy đủ ý kiến từ địa phương để cùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong công tác CCHC thời gian qua, Trưởng đoàn nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm các giải pháp cải cách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Hiệu quả đó không chỉ thể hiện qua các con số báo cáo mà phải được đo bằng mức độ hài lòng thực chất của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương đã tổ chức đoàn công tác về khảo sát, đánh giá tình hình triển khai các Nghị quyết của Chính phủ liên quan đến phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chuyến công tác của Bộ Tư pháp không chỉ giúp địa phương đánh giá khách quan kết quả thực hiện mà còn góp phần định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các Sở, ngành, địa phương được trao đổi trực tiếp với các thành viên đoàn công tác - những cán bộ trực tiếp tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách cải cách TTHC ở cấp Trung ương.

Thông tin với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, ngay sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và việc ban hành các nghị quyết liên quan, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn đoàn công tác, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Tư pháp và các thành viên trong đoàn, tiếp tục chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, giải đáp các kiến nghị của địa phương, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy trình và hệ thống trong công tác cải cách TTHC.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết ngay sau ngày 01/7/2025, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp xã. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đã được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh, công CCHC của Nghệ An thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mà còn trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nhiều TTHC, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư, được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn trước. Điển hình là quá trình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Tỉnh đã hoàn thành các thủ tục trong khoảng một năm, trong khi theo quy trình thông thường có thể mất từ hơn hai đến gần ba năm. Để đẩy nhanh tiến độ, Nghệ An đã chủ động vận dụng các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm soát, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương về kết quả triển khai, bảo đảm đúng quy định.

Nhờ những nỗ lực CCHC chính và nâng cao chất lượng quản trị, các chỉ số đánh giá của tỉnh như Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cơ bản duy trì ở mức tích cực. Nghệ An cũng nhìn nhận công tác CCHC và kiểm soát TTHC vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là tại cơ sở. Từ cuối năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 02 đoàn giám sát diện rộng tại 130 xã trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp làm việc với các địa phương để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã và các ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các Sở, ngành triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của Chính phủ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương để Nghệ An hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghệ An có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn đạt 98,41%

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Đình Mỹ báo cáo

Sau khi sắp xếp, với quy mô 130 đơn vị hành chính cấp xã và 14 Sở, ngành, chính thức vận hành chính quyền 02 cấp từ ngày 01/7/2026, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo bộ máy vận hành tinh gọn, liên tục và hiệu quả.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/5/2026, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, giúp toàn bộ hệ thống hành chính của tỉnh chuyển mình mạnh mẽ, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 Quyết định công bố 175 TTHC, trong đó đơn giản hóa 146 thủ tục và bãi bỏ 29 thủ tục không còn phù hợp. 100% các thủ tục này đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, từ ngày 01/01/2026 đến 26/5/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 419.615 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tới 97,29%. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn đạt 98,41%.

Đối với 09 Bộ ngành triển khai thử nghiệm hệ thống tập trung từ ngày 01/01/2026, Nghệ An đã tiếp nhận 59.322 hồ sơ với tỷ lệ trực tuyến đạt 94,56% và tỷ lệ giải quyết đúng/sớm hạn đạt 94,34%.

Việc thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC thiết yếu (Khai sinh - Cư trú - BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Khai tử - Xóa cư trú - Mai táng phí) tiếp tục đi vào nề nếp. Tính từ tháng 7/2023 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý thành công 130.967 hồ sơ liên thông, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Nghệ An đã triển khai thành công mô hình 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc rà soát và chủ động cắt giảm thời gian giải quyết bước đầu đạt hiệu quả cao tại nhiều đơn vị. Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh cũng vận hành hết sức minh bạch. Với 1.686 phản ánh nhận được qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh đã phân loại, xử lý và công khai kết quả đạt tỷ lệ 100%.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Việc xây dựng quy trình nội bộ chi tiết đến từng cá nhân, phòng ban đã giúp làm rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện rõ nét các chỉ số đánh giá của tỉnh.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị tiếp tục giữ vững mô hình bộ phận Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhằm đảm bảo tính khách quan, tạo chu trình khép kín giữa "kiểm soát quy định" và "thực thi kỹ thuật". Đồng thời, tỉnh đề xuất các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản pháp lý cụ thể hơn về TTHC nội bộ và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ để công tác CCHC ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại giá trị thực chất cho cộng đồng.

Nhiều khó khăn từ cơ sở được phản ánh

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu Hoàng Thị Xuyên phát biểu

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu Hoàng Thị Xuyên cho biết mặc dù là đơn vị có dân số thấp nhất trong 8 xã của huyện Diễn Châu trước đây sau sáp nhập, song số lượng hồ sơ TTHC phát sinh hằng tháng của xã thường xuyên nằm trong nhóm 05 địa phương có số lượng hồ sơ nhiều nhất trong tổng số hơn 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An. Có những ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận từ 300 - 400 hồ sơ, tương đương tổng số hồ sơ của nhiều địa phương khác trong cả tháng.

Khối lượng công việc lớn đã tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Trước thời điểm được ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công ký giải quyết hồ sơ, lãnh đạo UBND xã thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, có những ngày xử lý hồ sơ đến rạng sáng để bảo đảm tiến độ. Hiện nay, dù đã được phân cấp, ủy quyền, cán bộ Trung tâm vẫn thường xuyên làm việc đến 22 - 23 giờ đêm để hoàn tất quy trình xử lý hồ sơ trên hệ thống.

Theo phản ánh của địa phương, áp lực CCHC và chuyển đổi số hiện nay đang tập trung chủ yếu ở cấp xã. Đáng chú ý, việc vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung còn nhiều bất cập. Cán bộ chuyên môn hiện phải sử dụng đồng thời nhiều phần mềm khác nhau của các Bộ, ngành, gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ cũng như công tác tổng hợp, báo cáo.

Lãnh đạo xã Tân Châu cho biết, với vai trò đầu mối kiểm soát TTHC, cán bộ phụ trách không thể theo dõi đầy đủ tiến độ xử lý hồ sơ trên tất cả các hệ thống chuyên ngành, dẫn đến khó khăn trong việc đôn đốc, giám sát. Công tác thống kê, báo cáo cũng gặp nhiều trở ngại do phải truy cập từng phần mềm riêng lẻ để trích xuất số liệu, khiến số liệu tại các thời điểm khác nhau có thể không đồng nhất, ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo.

Bên cạnh đó, một số hệ thống chuyên ngành còn hạn chế về chức năng quản lý, giám sát hồ sơ. Đơn cử như trong lĩnh vực hộ tịch, lãnh đạo địa phương thực hiện ký số trên phần mềm nhưng không theo dõi được đầy đủ tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc thành phần hồ sơ kèm theo, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng tham mưu của cán bộ chuyên môn.

Ngoài ra, địa phương cũng phản ánh một số tồn tại như tình trạng chậm tiếp nhận, chậm đồng bộ dữ liệu, dữ liệu chưa ổn định, việc thanh toán lệ phí điện tử và phát hành biên lai điện tử chưa đồng bộ. Đối với các TTHC liên thông như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế; khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết chế độ mai táng phí, công chức vẫn phải thực hiện nhiều thao tác kiểm tra, đối chiếu và đồng bộ dữ liệu thủ công, làm gia tăng khối lượng công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý hồ sơ.

Từ thực tiễn trên, xã Tân Châu đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các Bộ, ngành; đồng thời có giải pháp giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác đã trao đổi và trả lời một số nội dung mà tỉnh Nghệ An kiến nghị. Trong đó, đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đã tiếp thu và trả lời kiến nghị của địa phương liên quan đến việc vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với đề nghị tăng cường công tác kiểm thử và phê duyệt kiểm thử hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia cho biết trong đêm 29/5/2026, Bộ Công an đã thực hiện chuyển đổi, ngắt chuyển từ Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý sang Cổng Dịch vụ công quốc gia do Trung tâm Dữ liệu quốc gia vận hành. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu hồ sơ được đồng bộ lên hệ thống mới.

Trước thời điểm chuyển đổi, công tác kiểm thử, đánh giá chất lượng hệ thống đã được triển khai đồng bộ với sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, các chương trình tập huấn cũng được tổ chức nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, sự ổn định của hệ thống và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình khai thác, sử dụng.

Về đề nghị cung cấp tài liệu hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ theo từng luồng nghiệp vụ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia ghi nhận kiến nghị và sẽ nghiên cứu hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; phối hợp với các Bộ, ngành đa dạng hóa hình thức hỗ trợ thông qua tài liệu điện tử, video hướng dẫn và các chương trình tập huấn, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai, vận hành.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đào Quang Thiền trao đổi một số nội dung Đoàn công tác quan tâm đề nghị làm rõ

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn