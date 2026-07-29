Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có lãnh đạo Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tình hình TTATGT đường sắt tại các địa phương có chuyển biến tích cực

Hơn 06 năm thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg (3/2020 - 6/2026), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt tại các địa phương có chuyển biến tích cực; trật tự hành lang an toàn giao thông (HLATGT) đường sắt cơ bản được bảo đảm; các lối đi tự mở (LĐTM) dần được xoá bỏ, không để phát sinh LĐTM mới; tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt đã từng bước được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước, đặc biệt không để xảy ra TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Tình hình an ninh, trật tự trên tàu, dưới ga được giữ vững, không xảy ra vụ việc nào làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, phá hoại, khủng bố trên đường sắt.

Các địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan của ngành đường sắt, ngành công an xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn tàu, nhà ga, phòng chống khủng bố, bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn có các tuyến đường sắt.

Một số địa phương đã chủ động đầu tư kinh phí rào đóng xóa bỏ các LĐTM nguy hiểm, duy trì cảnh giới ATGT, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các Dự án xây dựng hệ thống đường gom, hàng rào cách ly dọc đường sắt giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn. Đa số các LĐTM nguy hiểm đã được áp dụng các biện pháp trước mắt để đảm bảo ATGT đường sắt; theo đó, các địa phương đã rào đóng, xóa bỏ 1842/4.024 vị trí LĐTM nguy hiểm so với thời điểm ban hành Quyết định số 358 (đạt 45,77%), không để phát sinh LĐTM trên các tuyến đường sắt…

Nghệ An xóa bỏ được 80/167 lối đi tự mở nguy hiểm

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt thực hiện công tác rào đóng, rào thu hẹp các LĐTM; tiếp nhận bàn giao quản lý sau khi rào đóng; đồng thời bổ sung, sơn sửa đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại các đường ngang trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương có đường sắt đi qua đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường sắt và các phòng, ban chuyên môn liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về ATGT đường sắt; tổ chức rào đóng, thu hẹp các LĐTM. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 80/167 LĐTM nguy hiểm; thu hẹp 84 LĐTM, đầu tư nâng cấp 03 đường ngang hợp pháp; cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường sắt trên chiều dài 95,5%; xây dựng 4.764m rào chắn giữa đường bộ và đường sắt.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tại hội nghị, Bộ Xây dựng đã ký kết Quy chế phối hợp với UBND các tỉnh, thành có đường sắt đi qua. Theo đó, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo TTATGT tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc đảm bảo TTATGT tại các điểm giao cắt đồng mức và LĐTM. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh LĐTM qua đường sắt quốc gia. Hằng năm, phối hợp với Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ việc sử dụng ngân sách và kết quả thu hẹp, giảm, xóa bỏ các LĐTM, vị trí nguy hiểm đối với TNGT đường sắt trên đường sắt quốc gia theo quy định. Phê duyệt phương án cắm mốc, công bố công khai phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT đường sắt đã được phê duyệt.

Đồng thời, chủ trì giải tỏa HLATGT đường sắt, đường bộ và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT khu vực thuộc phạm vi quản lý. Rà soát diện tích đất trong HLATGT đường sắt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và có biện pháp thu hồi diện tích đất đã cấp. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt để rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất ATGT đường sắt…

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế Quy chế phối hợp số 33/QCPH-BGTVT-UBND ngày 16/8/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Nghệ An trong việc đảm bảo TTATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Quyết liệt việc xóa bỏ LĐTM, xây dựng đường gom, hàng rào chắn nhằm bảo đảm ATGT

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá về chặng đường hơn 6 năm thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy nhận định công tác bảo đảm TTATGT đường sắt thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua cần thực hiện quyết liệt việc xóa bỏ LĐTM, xây dựng đường gom, hàng rào chắn nhằm bảo đảm ATGT. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước, ưu tiên kinh phí xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các địa phương cần khẩn trương thống kê, phân loại các công trình vi phạm để đề ra lộ trình giải quyết phù hợp, trong đó ưu tiên xử lý trước những điểm có nguy cơ cao nhất.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị quản lý hạ tầng để hoàn thành việc lập, hoàn thiện hồ sơ đất dành cho đường sắt theo đúng quy định của Luật Đường sắt và pháp luật về đất đai; phục vụ cho công tác số hóa và đưa vào quản lý điện tử.

Các doanh nghiệp liên quan nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý hạ tầng đường sắt và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong Quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn