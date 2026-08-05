Cảng Hàng không Quảng Trị tăng tốc toàn diện để về đích

Đường cất hạ cánh và hạ tầng khu bay

Những nút thắt cuối cùng về mặt bằng

Sau hơn 2 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, một trong những khâu phức tạp nhất của các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đi đến những bước cuối cùng tại Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên diện tích 267,804 ha, đạt gần như tuyệt đối so với tổng quy mô 267,974 ha. Phần diện tích còn lại chỉ khoảng 0,32 ha tại xã Cửa Việt, liên quan đến 3 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đối với hạng mục di dời đường dây điện 110 kV, các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ. Phương án bồi thường đối với phần móng trụ điện cơ bản đã được hoàn thiện và đang được phê duyệt theo quy định.

Đối với phần hành lang tuyến, cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm kê, áp giá sơ bộ đối với 12 trường hợp, đồng thời phối hợp chi trả trước tiền bồi thường cho 9 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng đất, đo đạc và hoàn thiện phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Các hạng mục thuộc dự án đang được triển khai thi công đồng bộ.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch. Trong giai đoạn nước rút, các tổ công tác của địa phương vẫn liên tục bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để đối thoại, giải thích, tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện những thủ tục cuối cùng.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, mà còn tạo được sự đồng thuận cao nhất của người dân. Đây cũng được xem là điều kiện quan trọng để các đơn vị thi công tăng tốc, đưa Cảng hàng không Quảng Trị về đích theo kế hoạch đề ra.

Nỗ lực cất cánh ngay cuối năm

Có mặt tại đại công trường Cảng hàng không Quảng Trị những ngày đầu tháng 8, điều dễ nhận thấy nhất là nhịp độ thi công gần như không ngừng nghỉ. Dưới cái nắng bỏng rát và những đợt gió Lào thổi liên hồi, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng chục thiết bị cơ giới vẫn chia ca làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, tận dụng từng giờ để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cuối cùng.

Nhiều tổ, đội tăng ca, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Mới đây nhất, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 và Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức lễ cất nóc đài kiểm soát không lưu cao 11 tầng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án, giữ vai trò điều hành, kiểm soát và bảo đảm an toàn cho toàn bộ hoạt động khai thác bay trong tương lai.

Song song, tại nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành. Công tác xây trát bên trong, bên ngoài, lắp dựng kết cấu thép mái cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ.

Đối với khu vực đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m, toàn bộ các hạng mục như sườn bảo hiểm, lề vật liệu và hệ thống thoát nước đã về đích. Các hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng hoàn tất các công đoạn bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.Đài kiểm soát không lưu 11 tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đài kiểm soát không lưu 11 tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ông Nguyễn Quang Dưỡng, đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, cho biết dự án hiện đã bước vào giai đoạn về đích. Trên nhiều mũi thi công, các nhà thầu đang duy trì nhịp độ làm việc theo mô hình “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2026.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Quảng Trị đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và là cửa ngõ kết nối với Lào, Thái Lan, Campuchia cùng tiểu vùng Mekong mở rộng. Trong chiến lược đó, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Khi vận hành đồng bộ với cảng biển Mỹ Thủy, hệ thống cửa khẩu quốc tế, cao tốc Bắc - Nam và Hành lang kinh tế Đông - Tây, sân bay sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo nền tảng cho sự phát triển của thương mại, dịch vụ và logistics.

Là sân bay PPP thứ hai của Việt Nam, Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ mở ra một cửa ngõ giao thương mới cho Bắc Trung Bộ mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng quốc gia. Đối với T&T Group và các đối tác, dự án là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực nền tảng như giao thông, logistics, năng lượng và hàng không, hướng tới việc hình thành các cực tăng trưởng và mạng lưới kết nối mới cho khu vực./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn