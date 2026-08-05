Đàn ông cũng có "ngày đèn đỏ"? Sự thật bất ngờ về chu kỳ tâm sinh lý phái mạnh

Khi nhắc đến những biến động cảm xúc thất thường, cáu gắt vô cớ hay mệt mỏi không rõ nguyên nhân, chúng ta thường nghĩ ngay đến phụ nữ trong giai đoạn tiền kinh nguyệt hoặc kỳ kinh.

Thế nhưng, ít ai biết rằng phái mạnh cũng sở hữu một "chu kỳ" tâm sinh lý riêng biệt. Dù không biểu hiện qua mặt sinh học như nữ giới, đàn ông hoàn toàn có thể trải qua những ngày tâm trạng sụt giảm trầm trọng mà khoa học gọi là hội chứng cáu kỉnh ở nam giới.

"Ngày đèn đỏ" của đàn ông là gì?

Khái niệm đàn ông "đến tháng" nghe có vẻ hài hước, nhưng về mặt sinh học và tâm lý học, đây là hiện tượng có thật. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nam giới cũng có nhịp sinh học hormone testosterone dao động theo chu kỳ.

Khác với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài khoảng 28 ngày gắn liền với quá trình rụng trứng, chu kỳ hormone của đàn ông phức tạp hơn. Testosterone của họ không chỉ biến động theo tháng mà đôi khi còn theo ngày hoặc theo mùa. Vào những thời điểm lượng testosterone sụt giảm đột ngột, nam giới sẽ rơi vào trạng thái nhạy cảm, dễ mệt mỏi và cáu gắt. Đây chính là biểu hiện của IMS – trạng thái mà ngay cả bản thân các anh đôi khi cũng không thể lý giải nổi.

Không chỉ phụ nữ mới có những ngày cảm xúc thất thường, cáu gắt vô cớ hay mệt mỏi không rõ nguyên nhân. (Ảnh minh họa Ai)

Những dấu hiệu nhận biết khi nam giới "tới tháng"

Khi bước vào giai đoạn tâm sinh lý bất ổn này, các ông chồng, người yêu hay anh chàng đồng nghiệp thường có những biểu hiện rất đặc trưng nhưng lại dễ bị bỏ quên hoặc hiểu lầm thành sự vô tâm, khó tính:

Thay đổi tâm trạng đột ngột

Đang vui vẻ bỗng trở nên trầm ng ngâm, lạnh lùng hoặc dễ nổi nóng chỉ vì những chuyện vô cùng vụn vặt như một món ăn không hợp khẩu vị hay chiếc điều khiển tivi bị để sai chỗ.

Mệt mỏi và thiếu năng lượng

Dù không làm việc quá sức, họ vẫn cảm thấy kiệt quệ, uể oải, chỉ muốn nằm dài trên sofa thay vì tham gia các hoạt động gia đình hay xã hội.

Giảm ham muốn và tự ti

Sự sụt giảm testosterone kéo theo sự suy giảm ham muốn chăn gối. Điều này vô tình tạo ra áp lực tâm lý khiến họ cảm thấy tự ti về bản lĩnh đàn ông, dẫn đến việc thu mình lại.

Mất tập trung và lo âu vô cớ

Họ dễ rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng về tương lai, công việc hoặc tài chính, dù thực tế mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Nguyên nhân nào khiến tâm trạng phái mạnh sụt giảm?

Không chỉ do sự biến động tự nhiên của hormone testosterone, tâm trạng của đàn ông trong những giai đoạn này còn chịu tác động nặng nề từ các yếu tố tâm lý và áp lực cuộc sống hiện đại:

Áp lực "trụ cột gia đình"

Xã hội vẫn luôn mặc định đàn ông phải mạnh mẽ, gánh vác kinh tế và là chỗ dựa vững chắc. Khi áp lực tài chính, công việc đè nặng mà không thể giãi bày, họ dễ rơi vào trạng thái stress mạn tính. Việc kìm nén cảm xúc lâu ngày biến thành quả "bom hẹn giờ" chờ ngày bùng nổ.

Lối sống thiếu lành mạnh

Thức khuya, ít vận động, lạm dụng rượu bia và thuốc lá là những "thủ phạm" trực tiếp làm suy giảm hàm lượng testosterone, khiến cơ thể mệt mỏi và tâm thần trở nên kém ổn định.

Bí quyết giúp gia đình vượt qua "chu kỳ cảm xúc" cùng phái mạnh

Hiểu được rằng đàn ông cũng có những ngày "nắng mưa thất thường" sẽ giúp phụ nữ và các thành viên trong gia đình có cái nhìn bao dung hơn, từ đó xây dựng phương pháp ứng xử khéo léo để giữ gìn tổ ấm:

Tôn trọng không gian riêng tư

Khi thấy người đàn ông của mình bỗng dưng im lặng, thu mình lại hoặc có biểu hiện cáu gắt vô cớ, đừng cố gắng ép họ phải giải thích ngay lập tức. Hãy cho họ một khoảng không gian riêng để tự cân bằng cảm xúc. Đôi khi, sự im lặng chính là cách họ tự chữa lành.

Lắng nghe không phán xét

Nếu họ chủ động mở lời, hãy trở thành một người lắng nghe chân thành. Tránh việc chỉ trích, so sánh hay dùng những câu nói sát thương như "Đàn ông gì mà suốt ngày than thở" hay "Có thế mà cũng khó chịu". Sự đồng cảm từ người phụ nữ chính là liều thuốc giảm đau tinh thần tuyệt vời nhất cho phái mạnh.

Khuyến khích lối sống lành mạnh

Hãy cùng nhau thay đổi bằng cách thiết lập thực đơn ăn uống giàu kẽm, vitamin (tốt cho việc sản sinh testosterone), khuyến khích họ cùng tham gia các hoạt động thể thao, chạy bộ hoặc đi du lịch ngắn ngày để giải tỏa áp lực.

Tâm sinh lý đàn ông cũng giống như thời tiết, có những ngày trời quang mây tạnh nhưng cũng có những ngày bão giông bất chợt. Nhận diện và thấu hiểu những biến động tâm trạng này không chỉ giúp nam giới chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của chính mình mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp các cặp đôi gắn kết sâu sắc hơn, vun đắp cho sự hòa hợp và hạnh phúc bền lâu trong mái ấm gia đình.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: giadinhonline.vn