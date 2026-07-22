Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. (Ảnh: THAS)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. (Ảnh: THAS)

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân dân Lào chiến đấu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia đã ngã xuống trên nước bạn Lào. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế trong sáng và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7ha. Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi quy tập lớn nhất cả nước các phần mộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Anh Sơn. (Ảnh: THAS)

Không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, nghĩa trang còn là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết Việt Nam - Lào được vun đắp bằng máu xương của nhiều thế hệ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào và thăm các đình chính sách trên địa bàn xã Anh Sơn.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: nongnghiephuuco.vn