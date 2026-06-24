UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 -2030”

Quang cảnh cuộc họp

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, địa phương, công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác không ngừng được nâng cao, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Phạm Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo dự thảo Đề án

Các cơ quan chức năng, nòng cốt là Công an tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình từ tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án; lập hồ sơ quản lý; tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án cho đến khi hoàn thành việc thi hành án. Cùng với đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan đối với công tác này ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục chưa thực sự đồng bộ; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, hỗ trợ người chấp hành án còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục đối tượng chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện sinh sống của người chấp hành án ở một số nơi còn hạn chế.

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới, Công an tỉnh – cơ quan tham mưu đã xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030”. Đề án hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương; đưa công tác quản lý người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp, chặt chẽ và hiệu quả.

Đồng thời, Đề án tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; góp phần phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn đề xuất bổ sung thêm giải pháp thực hiện Đề án

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Sỹ Cường đề nghị bổ sung các căn cứ pháp lý của Đề án

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung thêm đối tượng thực hiện Đề án

Đề án sẽ được triển khai tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự; những khu vực có tỷ lệ tái phạm cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp lớn; các đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung có nhiều người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cơ bản thống nhất với các nội dung của Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án theo hướng mở rộng thời gian thực hiện đến năm 2035 nhằm bảo đảm tính liên tục, lâu dài và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, cần bổ sung Ngân hàng Chính sách xã hội vào nhóm các cơ quan tham gia thực hiện Đề án để phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng.

Về phân công nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu làm rõ chức năng, trách nhiệm của các lực lượng, tổ chức ở cấp xã, trong đó có Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

Đồng thời, ngoài việc tập trung triển khai tại các địa bàn trọng điểm, Đề án cần quan tâm đến các nhóm đối tượng có nguy cơ tái phạm cao như người phạm tội về ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; từ đó xây dựng các giải pháp quản lý, hỗ trợ, giáo dục phù hợp, góp phần phòng ngừa tái phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn