Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra hiện trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn xã Anh Sơn, Hạnh Lâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã Anh Sơn

Dự án Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Anh Sơn có tổng mức đầu tư 377.420.414.000 đồng. Quy mô dự án gồm 14 hạng mục nhà chính cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Công trình được giám sát bởi Liên danh Công ty CP xây dựng và thương mại NA và Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng SHD. Hiện nay, các nhà thầu đang quyết liệt thực hiện chiến dịch "90 ngày đêm" để đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch. Tiến độ cụ thể đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực.

Khối nhà học tiểu học (5A, 5B, 5C) đã hoàn thành xây tường tầng 2, đang gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 3 và đi đường điện âm tường tầng 1. Dự kiến đến ngày 27/6 sẽ đổ sàn tầng 3 và hoàn thiện tầng 1.

Khối nhà học THCS (6A) ở trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn đã đổ xong mái bê tông

Khối nhà học THCS (6A, 6B, 6C): Nhà 6A đã đổ xong bê tông mái; nhà 6B đã xây xong tường tầng 3 (chuẩn bị đổ dầm sàn mái); nhà 6C đã đổ xong trụ tầng 3. Dự kiến đến ngày 30/6 sẽ cất nóc nhà 6B, 6C và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Nhà nội trú tiểu học đã đổ xong bê tông dầm sàn tầng 3; nhà nội trú THCS đổ xong bê tông tầng mái. Các nhà nội trú giáo viên đang tích cực thi công đổ bê tông trụ và dầm sàn.

Thi công nhà hiệu bộ trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã Anh Sơn

Nhà hiệu bộ đã đổ xong bê tông dầm sàn tầng 2 (dự kiến hoàn thành dầm sàn tầng 3 trước 30/6). Khu bếp, nhà ăn đã đổ xong bê tông dầm sàn mái. Nhà đa năng đã đổ xong bê tông dầm móng.

Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã Anh Sơn đang đối mặt với tình trạng khan hiếm lao động nghiêm trọng. Hiện tại các nhà thầu chỉ duy trì được 8 tổ thợ với khoảng 230 - 260 nhân công, thiếu hụt khoảng 150 người để đảm bảo tiến độ cho các hạng mục phụ trợ, hàng rào, cổng và bể phòng cháy, chữa cháy. Trước tình hình này, Công ty CP xây dựng Nam Á cho biết đã có văn bản gửi Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An xin hỗ trợ điều động 70 chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia vào công tác hoàn thiện công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác kiểm tra dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã Hạnh Lâm

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã đi kiểm tra Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCSở xã Hạnh Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư 365.607.000.000 đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Ngôi trường được quy hoạch trên diện tích 63.626 m² (diện tích xây dựng trường là 48.875 m², mật độ xây dựng 27%). Dự kiến, trường sẽ có quy mô 38 lớp với 1.240 học sinh nội trú 100% (cấp tiểu học có 16 lớp/478 học sinh; cấp THCS có 22 lớp/762 học sinh) cùng đội ngũ 87 cán bộ, giáo viên. Viện quy hoạch kiến trúc - xây dựng Nghệ An đảm nhận vai trò tư vấn thiết kế, và Công ty CONINCO là đơn vị giám sát.

Công nhân đang tập trung xây dựng nhà học khối tiểu học

Tại công trường, các nhà thầu đang duy trì trung bình từ 330 - 350 công nhân cùng hàng chục máy móc (máy đào, máy lu, ô tô tự đổ...) chia ca thi công. Hiện các nhà 5A và 5B đã hoàn thành bê tông dầm sàn tầng mái, đang tiến hành xây tường thu hồi và trát tường dầm sàn tầng 1. Nhà 5C đã đổ bê tông dầm sàn mái, đang xây tường tầng 2. Hạng mục nhà bảo vệ và cổng, hàng rào cũng đang tiếp tục được xây dựng. Hiện các nhà 6A, 6B đã đổ bê tông sàn mái Zone 2 và trát tầng 1; nhà 6C đã xây xong tường tầng 1, tầng 2 và tường thu hồi mái. Khối nhà hiệu bộ cao 3 tầng đã hoàn thành đổ bê tông dầm sàn và cột tầng 2 (Zone 1).

Khối nhà học cấp THCS ở trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm cũng đang được tập trung xây dựng

Nhà nội trú giáo viên đang trong giai đoạn lắp ván khuôn mái và trát hoàn thiện tầng 1, 2. Khối nội trú học sinh tiểu học đang xây tường tầng 2 và đổ bê tông dầm sàn tầng 3. Khối nội trú học sinh THCS đã đổ bê tông dầm sàn tầng 2. Ngoài ra, nhà đa năng đã xây gạch đến cao độ 3,2m và khu nhà bếp và nhà ăn đã hoàn thành xây tường tầng 1. Hệ thống bể xử lý nước thải đã đổ xong bê tông đáy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trao đổi với lãnh đạo xã Hạnh Lâm về nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương cần phải thực hiện để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học

Chủ đầu tư cho biết giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vật liệu tăng, cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài và khan hiếm nhân công địa phương đã ảnh hưởng đến sản lượng làm việc. Đặc biệt, thủ tục liên quan đến phương án thu hồi, cải tạo đất để lấy vật liệu san lấp (đã thi công đạt 70%) vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn cho việc lập dự toán và nghiệm thu. Tổ Quản lý dự án đã kiến nghị chính quyền sớm hoàn thiện thủ tục đất đắp, đồng thời đề xuất UBND tỉnh điều động lực lượng vũ trang hỗ trợ các nhà thầu trong công tác hoàn thiện (trát, sơn, ốp lát) để kịp tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu trong triển khai thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch UBND chia sẻ khó khăn và động viên các nhà thầu, công nhân, người lao động xây dựng công trình; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ cho công tác điều hành, tổ chức thi công và quản lý chất lượng nhằm bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng cam kết.

Trong đó, các nhà thầu cần xây dựng lộ trình thi công chi tiết, khả thi để hoàn thành công trình trước ngày 26/8/2026; tăng cường bổ sung nhân lực cho các hạng mục đang chậm tiến độ, tuy nhiên, việc điều phối lao động phải được tính toán hợp lý, tránh tập trung quá nhiều tổ, đội cùng lúc tại một công trình, gây chồng chéo công việc, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Cần thay đổi phương thức tổ chức thi công theo hướng linh hoạt hơn, không nhất thiết phải hoàn thành toàn bộ hạng mục trước mới triển khai công việc tiếp theo. Đối với những khu vực đã đủ điều kiện mặt bằng, có thể triển khai sơn hoặc các công việc hoàn thiện trước nhằm tận dụng thời gian, đẩy nhanh tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát chất lượng thi công công trình. Các đơn vị cần lựa chọn đội ngũ thợ có tay nghề, kinh nghiệm, tránh sử dụng lao động mới học việc hoặc tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu. Đơn cử như phần ốp lát, nếu chất lượng thi công không bảo đảm, bề mặt gạch không đạt độ phẳng và phải tháo dỡ để thi công lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành công trình...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn