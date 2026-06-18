Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc với các xã thuộc huyện Quế Phong (cũ) để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình MTQG

Trước khi làm việc với các xã, Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông Tiền Phong - Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững); chủ đầu tư dự án là UBND xã Tiền Phong. Tính đến ngày 11/6/2026, dự án mới giải ngân 312 triệu đồng/KH kéo dài 31.473 triệu đồng. Tiến độ thi công đạt 40% khối lượng.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác nghe chủ đầu tư báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án

Về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB): Dự án có khối lượng GPMB lớn (có 188 hộ dân; 07 vị trí cột điện trung thế và đường dây 35kV nhánh rẽ Hạnh Dịch thuộc ĐZ 375E15.61 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực Quỳ Châu). Hiện chủ đầu tư đang thực hiện kiểm kê, áp giá GPMB và lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá đất GPMB; đồng thời phối hợp với Điện lực Quỳ Châu lập dự toán GPMB đường điện.





Hiện nay, dự án đang vướng mắc trong công tác GPMB

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh với chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB (tạm tính) là 1.098 triệu đồng. Sau khi thực hiện công tác GPMB, thực tế chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB của dự án là 4.398 triệu đồng. Hiện tại, đang thiếu 3.300 triệu đồng chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB cho dự án. Chủ đầu tư dự án kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kinh phí GPMB cho dự án với số tiền là 3.300 triệu đồng.





Đoàn công tác kiểm tra Dự án Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Hạnh Dịch (cũ) đi bản Long Tiến do UBND xã Tiền Phong làm chủ đầu tư. Tiến độ thi công của dự án đạt 88%

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND các xã: Tiền Phong, Quế Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ (thuộc huyện Quế Phong cũ).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, công tác giải ngân vốn 03 Chương trình MTQG (nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) và vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội.





Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Lô Thị Nguyệt báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công của địa phương

Cụ thể, tại xã Mường Quàng có 6 dự án đang triển khai thực hiện, khối lượng đạt trên 60%; 19/25 dự án có số vốn còn lại không nhiều là các dự án đã kết thúc thi công, đang hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu hoàn thành.



Xã Tiền Phong có 15 dự án đã hoàn thành và 05 dự án đang triển khai.





Chủ tịch UBND xã Mường Quàng Sầm Bá Tuấn báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình các mục tiêu quốc gia trên địa bàn

Xã Tri Lễ đã giải ngân 4.411 triệu đồng/KH 16.867 triệu đồng, đạt 26,15% vốn đầu tư công năm 2026. Xã Quế Phong đã giải ngân 3.693 triệu đồng/KH 13.661 triệu đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 27,03%; trong đó, 29 công trình đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán; 10 công trình đang triển khai thực hiện. Xã Thông Thụ đã giải ngân 1.048 triệu đồng/KH 2.034 triệu đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 51,5%.



Giải trình về tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, lãnh đạo các địa phương cho biết, các xã đều thuộc khu vực miền núi, địa hình phức tạp với một bên là đồi núi cao, một bên là sông, suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt lao động, giá nguyên vật liệu và nhiên liệu xây dựng biến động mạnh, cùng với nguồn cung vật liệu chưa ổn định cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án… Lãnh đạo các xã đề xuất điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.





Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vi Văn Sơn hướng dẫn các địa phương một số nội dung trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng đề nghị các địa phương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tiến hành quyết toán công trìnhđã hoàn thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung đề nghị các xã rà soát lại nguồn vốn để điều chuyển phù hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành vinh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chia sẻ những khó khăn của các xã trong thực hiện giải ngân các nguồn vốn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ được Trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo rất quyết liệt, phấn đấu giải ngân đạt 100%. Vì vậy, yêu cầu các địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và sẽ là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ.



Bên cạnh đó, các địa phương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; lập kế hoạch thi công chi tiết trong từng tuần để đôn đốc nhà thầu thi công. Đối với các công trình đã có khối lượng thi công, các địa phương phối hợp với chủ đầu tư để tiến hành thanh quyết toán. Các địa phương rà soát cụ thể các dự án để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công.



Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo trong việc điều chuyển nguồn vốn mà các xã đề xuất.





Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn