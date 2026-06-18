Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc với các xã của huyện Quỳ Châu (cũ) về giải ngân vốn đầu tư công

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã kiểm tra: Dự án Cải tạo xây dựng mới một số hạng mục trường THPT Quỳ Châu; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (đây là 2 dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội); Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kẻ Nính

Cầu Kẻ Nính đã thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu, dầm cầu, bóc hữu cơ và đắp đường đầu cầu

Lãnh đạo xã Quỳ Châu báo cáo các tồn tại, vướng mắc tại Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính

Đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục của hồ chứa nước Kẻ Nính

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình (thuộc huyện Quỳ Châu cũ).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, công tác giải ngân vốn 03 Chương trình MTQG (nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) và vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, xã Châu Tiến đã giải ngân 1.249 triệu đồng/KH 3.235 triệu đồng, đạt 38,63%. Trong đó, 19 công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, hiện nay đã hết nhiệm vụ chi; 3 công trình mới thi công xong, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục thanh toán; 08 công trình đang trình quyết toán, dự kiến đến ngày 30/7/2026 sẽ hoàn thiện hồ sơ và thanh toán.

Chủ tịch UBND xã Hùng Chân Nguyễn Xuân Hoà báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Xã Hùng Chân đã giải ngân 6.845 triệu đồng/KH 13.510 triệu đồng, đạt 50,66%. Các dự án đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng một số hạng mục Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Châu Phong (CTMTQG) đang thi công khối lượng.

Hiện các dự án trên địa bàn xã Châu Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; sau khi quyết toán, một số dự án giảm khối lượng thanh toán, không còn nhiệm vụ giải ngân.

Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu Nguyễn Văn Dũng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Xã Quỳ Châu đang tập trung thực hiện Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính; Dự án Tuyến đường du lịch ven lòng hồ chứa nước bản Mồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái đề nghị các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kẻ Nính

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đã giải đáp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng; tỷ lệ giải ngân vốn sẽ là căn cứ bố trí vốn trong giai đoạn tiếp theo, vì vậy các địa phương phải tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao các xã phải rà soát, thống nhất lại số liệu của các Chương trình MTQG. Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc chuyển nguồn vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Bên cạnh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn