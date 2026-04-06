UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Chương trình hành động về phát triển năng lượng quốc gia

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thanh Hải trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Chương trình hành động số 11

Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các mục tiêu theo lộ trình nêu trong Chương trình hành động số 11-CTr/TU, về phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, tỉnh đã từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng ngoài thủy điện, trong đó có 23 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất 965,7 MW; điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 109,9 MWp. Đồng thời, tỉnh đang tích cực triển khai các thủ tục đầu tư đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo và năng lượng mới theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời và nhiệt điện LNG. Qua đó, từng bước hình thành cơ cấu nguồn điện hợp lý, phù hợp với tiềm năng địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong giai đoạn tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống truyền tải và hệ thống lưới điện 110kV, hệ thống điện trung thế trục chính đến nay đã cơ bản kết nối mạch vòng, đảm bảo tiêu chí N-1 nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đang vận hành chạy thử đảm bảo tiêu chí N-2 đối với một số phụ tải trung thế đặc biệt quan trọng (cấp nước, bệnh viện, các cơ quan phòng chống thiên tai...).

Công tác quản lý nhà nước về năng lượng được triển khai đồng bộ gắn liền với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ngành điện địa phương đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống SCADA, lưới điện thông minh DMS và các phần mềm quản lý kỹ thuật, giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Song song đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến phát triển bền vững thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tác động môi trường của các dự án năng lượng, triển khai kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu tiết kiệm điện khoảng 7% vào năm 2030. Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, quy hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương hoàn thành đúng tiến độ…

Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21 thôn, bản và Đảo Mắt chưa được đầu tư cấp điện. UBND tỉnh đã có các văn bản báo cáo đề xuất Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, EVN về chủ trương cấp điện cho các thôn, bản và Đảo Mắt. Việc giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố chưa thực hiện xong ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung giải quyết với mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang sử dụng dây chuyền sản xuất cũ, hiệu suất thấp. Công tác quản lý năng lượng tại nhiều cơ sở chưa được số hóa và khó khăn trong việc xác định định mức tiêu hao năng lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ về biến đổi khí hậu còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các đơn vị chức năng phải làm rõ nội hàm và bản chất sự khác biệt giữa Nghị quyết 55-NQ/TW và Nghị quyết 70-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2025. Việc thực hiện song song hai chương trình này cần chỉ rõ những điểm trùng lặp, trong đó Nghị quyết 70-NQ/TW được đánh giá là cụ thể hóa rất rõ các chỉ tiêu, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả theo tinh thần đổi mới. Tỉnh cần có ý kiến phản hồi thẳng thắn với Trung ương để xác định Nghị quyết nào cần giữ lại hoặc thay đổi, tránh việc tiếp tục sơ kết và thực hiện theo hệ thống văn bản cũ một cách hình thức.

Về dự thảo báo cáo, đơn vị soạn thảo cần nêu rõ bối cảnh thực hiện, bổ sung phân tích sâu về các cột trụ tăng trưởng, những tác động từ ngoại cảnh… Bên cạnh đó, báo cáo cũng cần bổ sung thêm công tác tuyên truyền, phổ biến và thể chế hóa các quy hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân vùng lòng hồ thủy điện, đảm bảo quyền lợi cho người dân không có đất sản xuất; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Trung ương để xử lý dứt điểm…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn