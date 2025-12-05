Tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0

Trước một Malaysia bị đánh giá yếu nhất bảng ngay cả khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng áp đặt thế trận và thắng đậm, qua đó có màn khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi hậu trên đất Thái Lan.

Dưới sức ép dồn dập ngay từ đầu, tuyển nữ Việt Nam biến 45 phút đầu thành màn trình diễn một chiều trước Malaysia. Mới phút thứ 4, Hải Yến mở tỷ số sau pha treo bóng khó chịu của Nguyễn Thị Hòa khiến thủ môn đối phương bắt hụt.

Sau đó, các học trò HLV Mai Đức Chung liên tục khoét sâu vào hàng thủ chao đảo của Malaysia. Bích Thùy dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 23 sau sai lầm thứ hai của thủ môn Ashikin, rồi Hải Yến đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0.

Thế trận áp đảo được củng cố ở phút 32 khi Hải Linh tung cú dứt điểm một chạm tinh tế từ đường căng ngang của Trúc Hương, đưa Việt Nam tạm dẫn 4-0.

Tuyển nữ Malaysia chỉ biết chịu trận trước thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).



Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ nghẹt thở. Chỉ 13 phút sau khi vào sân, Thái Thị Thảo lập cú đúp nới rộng cách biệt lên 6 bàn với 2 pha dứt điểm một chạm đẹp mắt.

Bàn thắng thứ 6 dập tắt hoàn toàn sức chiến đấu của Malaysia. Thêm vào đó, việc đối thủ xuống sức giúp tuyển nữ Việt Nam chơi thong dong. Dù vậy, các cô gái vàng vẫn kịp ghi thêm bàn, khi Thái Thị Thảo hoàn tất cú hat-trick ở phút 78.

Thắng đậm Malaysia 7-0, tuyển nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu sớm, Philippines gây thất vọng khi thua Myanmar 1-2. Kết quả này mở ra cục diện cực kỳ khó lường tại bảng đấu.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn