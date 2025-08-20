Liên tục thắng tuyển nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói gì?

Tuyển nữ Việt Nam đoạt hạng 3 AFF Cup 2025.

Ở trận tranh hạng ba AFF Cup nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1, qua đó đoạt hạng Ba chung cuộc.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trước hết, cho tôi thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn các cổ động viên cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đánh giá cao nỗ lực của toàn đội tại giải đấu năm nay: “Trận thua U23 Australia chỉ là 1 tai nạn, bởi đối thủ quá mạnh mẽ và có thể hình vượt trội.

Nhưng việc chúng ta khiến họ lúng túng trong hiệp 2 là tín hiệu đáng mừng. Ở bất kỳ trận nào, các cầu thủ cũng thi đấu với hơn 100% sức lực, tôi không có gì để phàn nàn”.

Về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, sau giải đấu Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ thi đấu giải vô địch quốc gia. Ban huấn luyện sẽ theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm các nhân sự, trong đó có thể bổ sung 1 số gương mặt trẻ từ đội U20 sau khi giải quốc nội kết thúc.

Đội trưởng Huỳnh Như, cầu thủ xuất sắc nhất trận, khẳng định: “Hôm nay là ngày 19/8, trước khi ra sân toàn đội đã quyết tâm giành chiến thắng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Chiến thắng hôm nay là của tập thể, nhờ tinh thần đoàn kết, sự tập trung và chiến thuật của Ban huấn luyện. Tôi xin dành tặng bàn thắng hôm nay cho các cổ động viên – những người luôn bền bỉ đồng hành cùng đội tuyển”.

Tác giả: Tuấn Tú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn