Triệt xóa đường dây ma túy chuyên “giao hàng” bằng Telegram và xe ôm công nghệ

Ngày 10/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án Tạ Thành Đạt và Phạm Quốc Việt cùng đồng phạm “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đến Viện KSND TP Hà Nội, hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 10 bị can. Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram…

Đối tượng Tạ Thành Đạt.

Trong đó, 2 bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” gồm: Tạ Thành Đạt (SN 1995, ở tại phường Quang Trung), đối tượng có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1990, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

5 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” gồm Phạm Quốc Việt (SN 1984, ở tại phường Vĩnh Tuy); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ở tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Duy Anh (SN 1999, ở tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), đối tượng có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Phạm Thành Duy (SN 1999, ở tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) và Bùi Ngọc Thuận (SN 2001, ở tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

3 đối tượng cùng bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” gồm Đàm Hải Đăng (SN 2000, ở tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1989, ở tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm), đối tượng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Trần Đức Tiến (SN 1995, trú tại Thừa Thiên Huế).

Vụ án mở ra từ việc Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ Đàm Hải Đăng (SN 2000, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi vừa nhận gói hàng có chứa ma tuý từ Lưu Chí Thành, là lái xe ôm công nghệ. Vào lúc 12h ngày 30/1/2024, tại khu vực sảnh B, chung cư Eco Dream, ngõ 300, Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đăng khai nhận giao số hàng trên cho Hồng… Từ lời khai của Đăng, các trinh sát Đội 2 đã tiến hành kiểm tra căn hộ tại tòa B, chung cư Eco Dream, Tân Triều.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) ra mở cửa; kiểm tra phát hiện tại phòng ngủ có 8 đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Việt, Duy Anh, Hồng, Tiến, Duy, Tuấn Anh, Quách Thùy Dương (SN 2001, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Lê Thị Diệu Hoa (SN 1994, xã Phú Mỹ, huyện Phú Cường, Thừa Thiên Huế).

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ ma tuý và một số công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định, tối 29/1/2024, các thành viên của nhóm chat “Nghiện có tư cách” có Việt, Duy Anh, Tuấn, Duy, Thuận, Đăng và Tuấn Anh ăn uống đến khoảng 22h30 thì rủ nhau sử dụng trái phép chất ma tuý. Để có địa điểm sử dụng chất ma tuý, Duy Anh đã nhờ Tuấn Anh liên hệ, đặt thuê căn hộ tại tòa B, chung cư Eco Dream, với giá 4 triệu đồng/đêm… Ban đầu, 11 đối tượng ngồi tại phòng khách; sau đó cả nhóm cùng di chuyển lên tầng 2 vào phòng ngủ có cách âm để không gây ảnh hưởng đến những căn hộ xung quanh.

Cơ quan Công an xác định, trong việc sử dụng ma tuý tại căn hộ thuê tại toà B, ngày 30/1/2024, Việt là người khởi xướng, tự bỏ ma tuý để mọi người sử dụng. Sau khi hết ma tuý, Duy Anh tự liên hệ mua thêm ma tuy, còn Tuấn Anh là người thuê căn hộ để cả nhóm sử dụng ma tuý. Trong quá trình sử dụng, Thuận cuốn tẩu hút; Đăng và Duy lấy ma tuý trong hai ổ sạc màu đen, đồng thời thuê và nhận loa, đài mang lên căn hộ, kết nối, bật nhạc mạnh, âm lượng lớn để cả nhóm sử dụng trái phép chất ma tuý. Hai đối tượng Tiến và Hồng là người mua ma tuý vào trưa 30/1/2024 để tiếp tục mời cả nhóm cùng sử dụng. Nhưng khi Đăng mới xuống nhận ma tuý shipper để mạng lên căn hộ thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Số ma tuý thu giữ của Đăng là do Hồng mua hộ Tiến để mời cả nhóm sử dụng tại căn hộ 2717, tòa B, chung cư Eco Dream, xã Tân Triều nhưng chưa kịp sử dụng bị kiểm tra bắt giữ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án, ngày 12/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đăng, Hồng và Tiến về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 14/8/2024, Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với các bị can nêu trên về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiếp đó, vào khoảng 21h40 ngày 13/3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Quang Trung, Đống Đa, làm nhiệm vụ tại khu vực Nam Đồng – Quang Trung đã bắt giữ Đạt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vào thời điểm kiểm tra, Đạt đang giao một túi nilon màu đỏ trong có 3 hộp hạt bí bên trong giấu ma túy cho Bùi Cơ Thạch, lái xe ôm công nghệ để mang giao cho khách.

Quá trình đấu tranh, Đạt khai còn cất giấu ma túy tại phòng 503, nhà số 16, ngõ 2 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tổ công tác áp giải Đạt về phòng 503; qua kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật; đưa Đạt và người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Khi bị bắt, Đạt khai biết các đối tượng có nhu cầu mua ma túy về sử dụng nên đã mua ma túy về để bán kiếm lời từ tháng 12/2023. Lần gần nhất mua ma túy về bán là ngày 9/3/2023, liên hệ mua của một người quen trên ứng dụng Telegram hỏi mua 100 gam ketamine và 50 viên thuốc lắc với tổng số tiền 66 triệu đồng; người bán gửi hàng qua dịch vụ chuyển phát nhận tại nhà. Đạt đã nhiều lần bán ma túy cho khách, phương thức liên lạc trao đổi mua bán ma túy qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Sau khi chốt đơn và nhận tiền thanh toán ma túy qua hình thức chuyển khoản, Đạt sẽ cân chia ma túy, đóng gói theo số lượng ma túy khách đã thỏa thuận và đặt thuê người đi giao qua các ứng dụng giao hàng công nghệ như Be, Grap, Now... Ma túy được Đạt cất giấu vào các hộp nhựa trong có chứa đồ ăn vặt hoặc đáy hộp mỹ phẩm để ngụy trang tránh sự kiểm tra phát hiện của người đi giao đơn hàng qua ứng dụng xe ôm công nghệ.

Khoảng 21h20 ngày 13/3/2024, Đạt được một người khách nhắn tin, hỏi mua “7 cái kẹo và 4 triệu tiền ke” Đạt đồng ý và báo giá tổng số tiền mua ma túy là 5,5 triệu đồng, người mua đồng ý và nhắn tin địa chỉ “641 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội”. Đạt chuẩn bị ba túi nilon gồm 1 túi chứa 7 viên thuốc lắc và 2 túi nilon chứa ketamine cho vào 3 hộp bên trong có hạt bí để ngụy trang và đặt ứng dụng giao hàng Be, khi xe ôm công nghệ đến Đạt mang một túi nilon màu đỏ trong có 3 hộp hạt bí giấu ma túy xuống để mang giao cho khách bị kiểm tra bắt giữ.

Trong việc mua bán ma túy của Đạt, Thịnh và Quyền tham gia với vai trò giới thiệu khách mua cho Đạt để được hưởng công từ 200 đến 300 nghìn đồng/đơn… Sau này, Đạt khai không mua bán ma túy với Quyền và Thịnh. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng Đạt, Thịnh và Quyền. Ngày 12/8/2024, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can đối với Đạt, Thịnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Thịnh. Ngày 14/8/2024, Viện KSND Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên; tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thịnh nhưng đối tượng vắng nhà. Ngày 23/8/2024, Thịnh đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Trong vụ án này, các đối tượng Đức, Quyền đã bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ án khác do Cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thụ lý. Ngày 19/9/2024, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử; tuyên phạt Trần Văn Đức 10 năm 6 tháng tù về các tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Văn Quyền 24 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên không đề cập xử lý.

Đối với Đạt, ngoài việc bị khởi tố trong hai vụ án nêu trên, đối tượng còn bị Công an quận Đống Đa khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 11/3/2024 tại đầu ngách 3 ngõ 143 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Ngày 20/9/2024, TAND quận Đống Đa đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Đạt 36 tháng tù giam.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân