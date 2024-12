Chân dung tài xế 26 tuổi cầm đầu đ.ư.ờ.n.g d.â.y m.a t.ú.y xuyên quốc gia

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam rồi phân phối cho các đối tượng bán lẻ ở các tỉnh khu vực miền Trung do Đinh Quang Linh (SN 1998, trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của Đinh Quang Linh khá tinh vi khi ngụy trang bằng công việc lái xe chở quặng để mua bán, vận chuyển ma túy. Tại nước ngoài, đối tượng lợi dụng địa hình có các mỏ quặng để cất giấu và tổ chức giao nhận “hàng”; còn khi trở về Việt Nam thì móc nối, sử dụng hệ thống “chân rết” dọc theo tuyến đường di chuyển để thăm dò lực lượng Công an. Ma túy được Linh chia nhỏ và cất giấu kỹ trong số quặng trên các phương tiện để đối phó với cơ quan chức năng.

Dù mới 26 tuổi nhưng Đinh Quang Linh đã cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Khoảng 11h ngày 23/12/2024, tại Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Khánh Hợp (Nghi Lộc) và Công an phường Nghi Tân (thành phố Vinh) bắt quả tang Đinh Quang Linh và Đặng Thái Nhật (SN 1991, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 1kg ma túy đá và 36.000 viên hồng phiến.

Các đối tượng trong vụ án.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ thêm 4 đối tượng là “chân rết”, gồm: Nguyễn Văn Dụng (SN 1991, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu); Nguyễn Thị Nhung (SN 1993, trú tại xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu); Nguyễn Đình Giáo (SN 1997, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành); Trần Công Nguyên (SN 1994, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành) thu giữ 400 viên hồng phiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Thiên Ý

Nguồn tin: baophapluat.vn