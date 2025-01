Phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn nhiều đường dây ma túy từ biên giới

Trong đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hải quan đã được minh chứng qua các chuyên án thực hiện trong thời gian qua, nhất là việc triệt phá được nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy; hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng, đã kịp thời ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma tuý ngay từ khu vực biên giới, không để thẩm lậu vào trong nội địa, góp phần bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng phối hợp đã bắt giữ nhiều đường dây tội phạm ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2024, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy diễn ra phức tạp, quy mô với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tại tất cả các tuyến gồm: Hàng không, chuyển phát nhanh; các cửa khẩu biên giới đường bộ; đường biển, đặc biệt nổi lên là tuyến đường hàng không và tuyến đường biển. Trước tình hình đó, ngành Hải quan chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy. Theo đó, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 293 vụ/355 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 110 vụ. Tổng số lượng tang vật thu giữ gần 2,3 tấn ma tuý các loại. Trong đó, có nhiều vụ việc trị giá tang vật lớn, bắt được nhiều đối tượng, nhiều vụ ma túy lớn, đặc biệt là các vụ án theo đường dây tội phạm quốc tế, như chuyên án HP524 của Cục Hải quan TP Hà Nội thu giữ được 179kg ma túy tổng hợp MDMA, vụ bắt giữ 100kg ma túy đá vào tháng 3 tại Quảng Trị…

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cũng cho hay, nguồn cung ma túy diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Ma túy được mua bán, vận chuyển từ khu vực biên giới, qua Hà Nội với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP đã tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng thời, chủ động hiệp đồng, tác chiến với lực lượng chức năng, qua đó khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và quốc tế, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Theo đó, các đơn vị, lực lượng trong Công an TP đã phát hiện, khám phá 3.080 vụ, 4.893 đối tượng vi phạm liên quan đến chất ma tuý. Vật chứng thu giữ tổng số: 1.438,038kg ma túy các loại.

Đối với tuyến hàng không, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Phùng Quang Minh cho biết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có vị trí đặc biệt, là điểm dừng chân trong mạng đường bay từ châu Âu, châu Mỹ, Nam Á sang Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời là một cửa ngõ giao thương quan trọng với thế giới bằng đường hàng không của 3 nước Đông Dương. Do đó, nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển ma túy qua đường hàng không luôn tiềm ẩn. Năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội và Đội Kiểm soát ma túy thuộc Cục Hải quan Hà Nội khám xét 32 vụ vận chuyển trái phép ma túy, bắt giữ 17 đối tượng với 294,925kg ma túy các loại. Đơn vị đã phối hợp chuyển thông tin để phát hiện và bắt giữ 18 vụ, thu giữ 405,3763kg ma túy tổng hợp MDMA và 57,72kg ketamin. Đặc biệt, “trong tháng 6 và 7/2024, Chi cục đã chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ. Vụ thứ nhất bắt giữ 4 đối tượng và 179kg ma túy MDMA được vận chuyển từ Đức về Việt Nam. Vụ thứ hai bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 101,79kg ma túy MDMA và 14,719kg Ketamin được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam”, ông Minh cho hay.

Để đạt kết quả trên, ông Minh cho rằng, thời gian qua, công tác phối hợp phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả, thực chất. Các đơn vị đã chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành như Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội; Công an huyện Sóc Sơn và các cơ quan có liên quan khác trong đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm. Đồng thời, đơn vị chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác soi chiếu hàng hóa, hành lý, đặc biệt là soi chiếu trước đối với hàng hóa vận chuyển từ Nội Bài đi các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu để kịp thời cảnh báo, đấu tranh bắt giữ.

Về công tác phối hợp phòng, chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, trong quá trình triển khai các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan. Bốn lực lượng luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh, thường xuyên giao ban, chia sẻ thông tin, xác lập chuyên án chung và phối hợp đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn. Năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 29.928 vụ, bắt giữ 51.938 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 60kg thuốc phiện, 680kg heroin, gần 2,3 tấn cần sa; 3,3 tấn và 3,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 138 khẩu súng cùng nhiều đạn.

Để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trong năm 2025, ngành Hải quan triển khai xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra trọng điểm, tăng cường thu thập thông tin quản lý rủi ro, tập trung vào các tuyến đường và đối tượng trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành và giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan chức năng, chuyên trách được triển khai, đồng bộ, thống nhất nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm, tội phạm liên quan đến ma túy.

Trên địa bàn TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác giảm cung, cầu về ma túy, đồng thời tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám đốc các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại hình tội phạm này. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tiếp tục thực hiện hiệu quả, xuyên suốt, chuyên sâu các mặt công tác để "bước trước tội phạm". Đổi mới tư duy từ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội từ môi trường "truyền thống" sang phòng ngừa, đấu tranh trên môi trường mạng để "không đi sau tội phạm".

Trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phát huy các biện pháp phối hợp đồng bộ trong phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn biên giới, cửa khẩu, vùng biển và nội địa. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa quy chế phối hợp, cơ chế giao ban, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp thiết thực, hiệu quả hơn bằng việc xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ chung, cụ thể thông qua công tác điều tra cơ bản, chuyên đề theo tuyến, địa bàn trọng điểm… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất.

Tác giả: Phan Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân