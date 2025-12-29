Triển khai toàn diện chuyển đổi số - Ứng dụng hiệu quả từng hoạt động

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, Sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Công tác chuyển đổi số được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt được nhiều kết quả quan trọng

Sau một năm triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW, công tác chuyển đổi số đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trên các trụ cột: Thể chế, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số dùng chung, dữ liệu, an toàn thông tin và nguồn lực. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 204 đã được hoàn thành hoặc đạt kết quả rõ nét, tạo nền tảng thống nhất cho việc chuyển sang giai đoạn vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, điều phối tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được phát huy rõ rệt; chuyển đổi số từng bước được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Năm 2025 đã tạo dựng nền móng quan trọng để chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng chuyển từ giai đoạn “xây dựng và triển khai ban đầu” sang giai đoạn “vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả”, hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số thực sự trở thành phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống. Tính đến ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ, trong đó, 189 nhiệm vụ đã hoàn thành (61%); 93 nhiệm vụ (48 nhiệm vụ thường xuyên; 45 nhiệm vụ có hạn ngày 31/12/2025) đang thực hiện theo tiến độ (30%); 27 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn (9%).

Phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng dựa trên dữ liệu, quy trình điện tử và theo dõi, giám sát theo thời gian thực; một số mô hình, nền tảng số đã đi vào vận hành ổn định, được sử dụng thường xuyên trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ tổ chức đảng, đảng viên. Nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; làm việc trên môi trường số từng bước trở thành nề nếp.

Từ những kết quả mang tính nền tảng đã đạt được trong năm 2025, năm 2026, tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, với phương châm “Triển khai toàn diện chuyển đổi số - Ứng dụng hiệu quả từng hoạt động”. Trên cơ sở đó, Cơ quan Thường trực đề xuất Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 gồm: Hoàn thiện thể chế, bảo đảm “thể chế đi trước, dẫn dắt chuyển đổi số”; Hoàn thiện nền tảng số dùng chung và dữ liệu chiến lược; Triển khai các nhiệm vụ cốt lõi của chuyển đổi số; Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, an toàn; Phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo đúng lộ trình chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tổng số nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2025 trong kế hoạch là 44 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 28 nhiệm vụ (tăng 20 nhiệm vụ so với Quý III), chiếm 63,6% tổng số nhiệm vụ. Các nhiệm vụ đã hoàn thành tập trung vào xây dựng hoàn thiện hạ tầng số; tạo lập các dữ liệu số dùng chung từ Trung ương đến cơ sở; tiếp nhận, triển khai hệ thống thông tin, ứng dụng, phần mềm chuyên ngành do Trung ương chuyển giao, triển khai bước đầu hình thành các nền tảng số. Hiện có 06 nhiệm vụ đang thực hiện đảm bảo tiến độ (08 nhiệm vụ đã hoàn thành giai đoạn 1) chiếm 13,6%, 08 nhiệm vụ thường xuyên như tuyên truyền, đảm bảo hệ thống mạng, an toàn, an ninh thông tin… đều đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra. Hiện có 02 nhiệm vụ chưa triển khai, chiếm 4,5% là các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình chuyển giao của Trung ương (dự kiến chuyển sang năm 2026).

Rà soát, triển khai thực hiện phương án dùng chung hạ tầng để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nội dung kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra vào ngày 25/12/2025 vừa qua. Xác định năm 2026 là năm hành động đột phá, tăng tốc, lan tỏa kết quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Bên cạnh đó, cần chuyển cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Cơ quan Đảng ở Trung ương kịp thời hoàn thành xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể hóa năm 2026 trước ngày 10/1/2026.

Đối với nhiệm vụ công tác phát triển nền tảng số, ứng dụng dùng chung thì phải dựa trên chiến lược quy hoạch và mô hình kiến trúc bài bản. Liên thông và kết nối với các cơ quan của Chính phủ, với các cơ quan của Quốc hội, với nhiều cơ sở dữ liệu khác, trọng tâm là tổ chức Đảng và đảng viên để trên cơ sở đó xây dựng các nền tảng dùng chung xoay quanh công tác xây dựng, quản lý, điều hành, giám sát.

Cần định hướng đầu tư, triển khai các hệ thống tập trung tại Trung ương, đồng thời phân cấp, phân quyền cho địa phương sử dụng để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông, liên kết, tránh tình trạng đầu tư trùng, lãng phí hoặc là đầu tư những hệ thống riêng lẻ khó kết nối. Phải chấm dứt việc triển khai quá nhiều phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không sát với yêu cầu thực tiễn và thiếu quy chế quản lý vận hành và định hướng sử dụng.

Cùng với đó, xây dựng quy định, quy chế phân định rõ cơ quan quản lý vận hành, cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng gắn với việc theo dõi giám sát ứng dụng và hiệu quả mang lại. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và định kỳ báo cáo với Ban Chỉ đạo.

Tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu của Đảng, của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy, an toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý I năm 2026.

Các cơ quan Đảng ở địa phương cũng cần phải chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để trang bị đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo băng thông đường truyền và các thiết bị đầu cuối cần thiết; đảm bảo cho cán bộ đảng viên có công cụ làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; hoàn thành trong quý II năm 2026.

Phải rà soát, triển khai thực hiện phương án dùng chung hạ tầng để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Cấp ủy các cấp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành kịp thời các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số để tạo hành lang pháp lý và nền tảng chuẩn hóa cho chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn. “Tư duy và trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng. Người đứng đầu quan tâm, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện thì công việc mới hoàn thành. Thay đổi cách làm truyền thống sang cách làm hiện đại, hiệu quả hơn.” - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số khẳng định.

Bên cạnh đó, phải xây dựng cơ chế đánh giá định lượng tiến độ, kết quả, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số của từng đơn vị, thay vì chỉ nêu đầu việc như hiện nay. Đẩy nhanh số hóa hồ sơ tài liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành để sớm hình thành kho dữ liệu tập trung, nhất là dữ liệu chuyên ngành của tổ chức Đảng, đảng viên. Các cơ quan đơn vị đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số, khẩn trương quán triệt triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và kế hoạch tổng thể của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nội dung này.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn