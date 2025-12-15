Nghệ An: Người dân mong mỏi Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào tiếp tục triển khai và sớm hoàn thiện

Đang thi công thì "đóng băng"...

Dự án "Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào" (phần mở rộng khu A) được HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh tại Nghi quyết số 36/NĐ-HĐND ngày 13/8/2021, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/10/2023.

Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 7/12/2023 để phê duyệt điều chỉnh dự án nói trên.

Dự án được giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) làm chủ đầu tư, bắt đầu khởi công từ tháng 9/2023.

Dự án "đóng băng", nhà cửa hư hỏng, xuống cấp không được sửa chữa.

Sau khi khởi công một thời gian, dự án bất ngờ bị "đóng băng". Theo đó, đơn vị thi công đã triển khai được một số hạng mục như san nền, kè đá hộc, phần mộ xây mới. Đặc biệt, một dãy bờ rào kiên cố dài hàng trăm mét đã được xây dưng vây quanh khuôn viên khoảng 10 hộ dân với vài chục con người sinh sống.

Ông Nguyễn Sỹ Cường - Tổ tự quản số 3, thôn Kim Nhan, xã Anh Sơn, phản án: "Từ năm 2020, chính quyền địa phương đã có thông báo, tiến hành họp dân để triển khai dự án Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Sau nhiều cuộc họp, người dân chúng tôi đã đi đến thống nhất, đồng

Bờ rào "vây" người dân vào nghĩa trang liệt sỹ.

"Đến năm 2022, chính quyền địa phương mới tổ chức kiểm đếm thực tế. Sau đó, năm 2023 thì họ bắt đầu tiến hành xây dựng bờ rào bao quanh đất của nhiều hộ dân trong tổ.

Thời điểm đó, người dân tính sẽ không để họ tự ý xây như vậy vì đất chưa được đền bù. Tuy nhiên, vì lợi ích và giá trị to kớn của dự án nên chúng tôi chấp thuận cho xây dựng hàng trăm mét bờ rào vây lấy đất khu dân cư" - một người dân chia sẻ.

Những tưởng, với sự đồng thuận cao từ người dân thì dự án sẽ sớm được hoàn thành; thế nhưng kể từ năm 2023 tới nay, dự án Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào bất ngờ "treo".

Người dân mong mỏi dự án sớm được tiếp tục triển khai

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào (phần mở rộng khu A) được hình thành với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hồi hương toàn bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Lào về nước quy tập tại nghĩa trang; với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng với các nội dung thực hiên, gồm: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án và xây dựng mở rộng khu A nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào.

Người dân xã Anh Sơn sống trong bất an.

Được biết, sau khi triển khai được 32% khối lượng công việc của hợp phần mở rộng khu A của nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào thì dự án tạm ngừng thi công.

Trong khi đó, nội dung bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thì chưa được thực hiện xong. Điều này khiến cuộc sống của 27 hộ dân xã Anh Sơn bị đảo lộn.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - tổ dân phố 3, xã Anh Sơn, bức xúc: "Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ để dự án triển khai, nhưng chưa làm thì đã nghỉ thì không biết đến khi nào mới xong. Nhà cửa hư hỏng, xuống cấp; sau mấy cơn bão vừa qua nhà như muốn đổ sập bất cứ khi nào. Để an toàn, 3 người trong gia đình tôi buộc phải dọn ra ốt sinh sống".

Bà Nguyễn Thị Hồng - một trong những hộ dân sống lâu nhất tại TDP 3, xã Anh Sơn.

Cũng như ông Lợi, một số hộ dân khác tại tổ dân phố 3 rơi vào "cảnh tiến thoái lưỡng nan" khi nhà cửa sập sệ, xuống cấp nhưng không dám sửa chữa.

Là một trong những hộ dân sống lâu nhất tại tổ dân phố 3, xã Anh Sơn - bà Nguyễn Thị Hồng (93 tuổi), đề nghị: "Dự án là rất ý nghĩa, bà con hoàn toàn ủng hộ nên chính quyền cần sớm tiếp tục triển khai. Đặc biệt, cần sớm thực hiện di dời tái định cư cho người dân.

Ở cái tuổi này, không biết có kịp chuyển sang chỗ ở mới không hay là đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn sống trong tình trạng này" - bà Hồng lo lắng.

Dự án "đóng băng" đến bao giờ?

Theo lý giải của lãnh đạo UBND xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An: Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào bị ngưng trệ là do nguyên nhân khách quan. Thời điểm triển khai dự án, do sự vướng mắc giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư công nên dự án buộc tạm dừng để cơ quan chức năng có sự điều chỉnh để triển khai đúng quy định.

Sau nhiều lần làm việc, Sở Nội vụ - đại diện Chủ đầu tư đã cùng chính quyền xã có những giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào để bảo đảm ý nghĩa, giá trị dự án. Theo đó, sẽ tách hoàn toàn hợp phần độc lập: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án giao cho UBND xã Anh Sơn làm chủ đầu tư.

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định, Nghi quyết trước đó để tiếp tục triển khai, cùng với đó là việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án theo giá trị hiện hành - đại diện UBND xã Anh Sơn, cho biết.

Người dân xã Anh Sơn đồng thuận di dời sớm để dự án triển khai đúng tiến độ.

Liên quan đến đề xuất của người dân về nội dung đề nghị sớm tiếp tục triển khai dự án, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn, cho biết thêm: Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chủ động tiếp nhận và triển khai các quy trình để dự án sớm được thực hiện trở lại.

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, ngay sau khi UBND tỉnh có ý kiến cho phép triển khai theo đề xuất của địa phương, các Sở ban ngành có liên quan thì xã sẽ nhanh chóng triển khai, thực hiện đúng các quy định đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khu vực dự án.

Dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào mang ý nghĩa lớn trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, với tình trạng thi công dở dang kéo dài, không chỉ người dân khổ cảnh tạm bợ mà chính giá trị tinh thần của dự án cũng bị ảnh hưởng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn